Napoli | i tifosi si scagliano contro Ilaria D' Amico | il commento ad Ancelotti

Napoli - i tifosi credono negli ottavi : 'Vogliamo l'impesa col Liverpool' : Il Napoli fa il suo dovere ed archivia la partita contro la Stella Rossa al San Paolo, con una vittoria per tre reti ad una. Il passaggio del turno però non è ancora scontato, a causa della vittoria ...

Sorrentino massacrato di insulti da tifosi napoletani : l’altra parte di Napoli si scusa col portiere del Chievo : Chievo Verona, Sorrentino è stato uno degli artefici del pari di ieri contro il Napoli con le sue parate, alcuni tifosi partenopei non l’hanno presa bene Il portiere del Chievo Verona Sorrentino è stato ricoperto di insulti suoi social da alcuni tifosi napoletani, reo d’aver fatto il proprio lavoro ieri contro la squadra di Ancelotti. A far da contraltare a questi tifosi beceri, c’è anche una parte di supporters che si è ...

Napoli - centomila tifosi in quattro giorni : Con l'Urlo più famoso del mondo a riscaldare l'atmosfera di una notte decisiva per le sorti della fase a gruppi e a riempire il cielo di stelle azzurre. A suo tempo. Ma sempre con lo stesso ...

“Viva Napoli e Paris” - storie di tifosi del Napoli a Parigi : I tifosi del Napoli a Parigi “Viva Napoli e Paris”, la nuova rubrica video del Napolista che racconta le storie dei tifosi del Napoli a Parigi. Il giornalista e scrittore Marco Cesario ci accompagnerà con una serie di interviste nei quartieri di Parigi per conoscere i napoletani trapiantati, le loro difficoltà, ma anche i vantaggi di aver lasciato Napoli. Scopriremo alcuni luoghi insoliti della capitale francese, dove incontreremo i ...

Napoli - Callejon : “Scudetto? Ci crediamo - la stagione e lunga. I tifosi sono unici” : Jose Callejon, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro. L’ex Real Madrid ha voluto sottolineare la mano che danno i tifosi partenopei alla squadra, in casa e fuori, definendoli unici per il loro modo di fare: “Il Marca ha detto che i supporters […] L'articolo Napoli, Callejon: “Scudetto? Ci crediamo, la stagione e lunga. I tifosi ...

Napoli - bloccato il rinnovo di Mertens : tifosi in ansia : Negli ultimi anni le fortune del Napoli si sono basate molto sulla forza del collettivo, soprattutto dal post-Higuain. Ciò non toglie che ci siano stati dei calciatori in grado di assumere il ruolo di faro della squadra: uno di questi è Dries Mertens, che sia con Sarri che con Ancelotti sta facendo vedere di cosa è capace. Il problema è che l’attaccante belga ha l’attuale contratto in scadenza nel giugno del 2020 e al momento ...

La neuropischiatria e quei tifosi del Napoli che “questo non è calcio” : Le domande dei bambini Mai banali le partite del Napoli. Da una parte ti pongono dinanzi ai grandi misteri della natura. La mente ancora fresca di giovinezza dei tuoi figli ti regala quesiti cui la fisica difficilmente sa dare risposta. “Perché il campo è più bagnato a sinistra che a destra?” Ti accorgi che sai spiegare la meccanica delle eclissi solari e il motivo per cui la sirena di una ambulanza che si allontana è diversa rispetto a quella ...

Napoli - Fabian Ruiz : “Giochiamo per i tifosi. Ecco cosa ci chiede sempre il mister” : Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mix zone al termine della partita vinta sul campo del Genoa. L’ex Betis Siviglia ha raccontato le sue impressioni riguardo la partita: “Il campo era molto difficile, sono molto felice per il gol e la vittoria perché era una partita difficile. Era molto difficile giocare […] L'articolo Napoli, Fabian Ruiz: “Giochiamo per i tifosi. Ecco cosa ci chiede ...

Napoli - 3 punti nel pantano a Marassi 'Il Mattino dei tifosi' live dalle 12 : Dopo la rocambolesca vittoria del Napoli sul Genaoa, Anna Trieste è pronta a scendere in campo per una nuova tappa del Mattino dei Tifosi: appuntamento da Cuori di Sfogliatella a piazza Garibaldi, ...

Napoli-Psg - l'attesa dei tifosi : 'Giochiamo da Napoli e vinciamo' : 'Siamo troppo forti e stasera faremo una grande partita contro una delle squadre più forti d'Europa'. Questo l'augurio dei tifosi in fila ai cancelli dello stadio San Paolo. La sfida contro il Psg ...

Un gruppo di tifosi a Napoli saluta Cavani dal pullman e lui risponde così : Agenzia Vista, Napoli, 06 novembre 2018 Un gruppo di tifosi a Napoli ha rintracciato il pullman del Psg per poter salutare la punta della squadra francese Edison Cavani, il quale ha indossato la...

Napoli - De Laurentiis : “Ci serve il supporto dei tifosi anche in campionato” : Stasera, il suo Napoli si giocherà una buona fetta di qualificazione contro i campioni di Francia del Psg, spaventati da Insigne e compagni nell’ultima giornata di Champions. Il presidente De Laurentiis, impaziente per il big match del San Paolo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, non mancando di spendere qualche parola d’elogio per il tecnico Ancelotti: “Sarà una notte magica, speriamo per noi. Ho sentito il ...

Napoli-Psg - l'assedio dei tifosi all'hotel di Cavani : «Vinciamo noi» : La notte è volata via tranquilla, il Paris Saint Germain è sereno anche se rinchiuso nella sua roccaforte d?oro del centro città. Nessuno spiffero può impensierire...

Napoli - Mertens spaventa i tifosi : “Futuro in Cina? Tra un anno magari…” : Dries Mertens è uno degli elementi più importanti della rosa del Napoli, ovviamente non per la tripletta realizzata venerdì contro l’Empoli, ma per quanto dimostrato nel corso degli anni della sua permanenza sotto il Vesuvio. In estate, nonostante le voci su un possibile trasferimento in Cina, il folletto belga ha preferito declinare in accordo con la famiglia per provare a vincere qualche trofeo con la maglia del Napoli sotto la ...