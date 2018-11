Napoli | De Laurentiis | ' Ad Anfield come in una fossa dei leoni | possiamo solo vincere

De Laurentiis : 'Cori anti Napoli? Chi comanda è senza palle. Sulla Juve...' : Da sempre, al comando in politica e nel calcio abbiamo persone senza palle . Per mia fortuna lavoro, sopravvivo e sono indenne a tutto ciò da molti anni, ma ho dovuto constatare che tutto questo è ...

Napoli - De Laurentiis : "Scudetto - prima o poi. Ma la Champions è dura..." : "Considerare la Stella Rossa un avversario facile sarebbe sbagliato. Pensiamo a stare sul pezzo e a non pensare alla partita tra Liverpool e Psg". Così Aurelio De Laurentiis sulla sfida di questa sera ...

Napoli - De Laurentiis : "Pari col Chievo? Non voglio parlarne" : A poche ore dall'importantissima sfida di Champions League, in programma stasera al San Paolo, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare degli episodi di domenica contro il ...

De Laurentiis : "Credo nel Napoli" : Aurelio De Laurentiis si è reso protagonista di una lunga intervista rilasciata ai giornalisti al termine del pranzo istituzionale a 'Palazzo Petrucci' con i dirigenti della Stella Rossa. Tanti i temi ...

Aurelio De Laurentiis : 'Cavani? Al centro del Napoli ci sono altre cose' : ROMA - ' Cavani? Vi siete messi in testa che sia al centro del Napoli, ma a Napoli ci sono solo tre cose al centro: il cuore, il sole e il Vesuvio. Chi viene qui trova un grande palcoscenico, che era ...

Napoli-Stella Rossa - De Laurentiis : 'Più importante la squadra dei singoli. In Europa vincere è più complicato' : A poche ore dalla sfida del San Paolo che opporrà il Napoli alla Stella Rossa in una sfida importantissima per il passaggio agli ottavi di Champions League, Aurelio De Laurentiis ha parlato dell'...

Napoli - Ancelotti schiaccia l’occhio a De Laurentiis : “vorrei allenare Cavani” : Napoli, Carlo Ancelotti ha parlato del possibile arrivo di Cavani paventato anche dal patron De Laurentiis in caso d’addio al Psg “Ho allenato tanti campioni ma Cavani ancora no. Mai dire mai. A me piace allenare i giocatori bravi e lui è molto bravo“. L’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, si esprime così su Edinson Cavani, ex attaccante azzurro, ora in forza al Psg, che, secondo voci di mercato, potrebbe ...

Napolimania : De Laurentiis - il mercato e la prospettiva dalla quale si guarda il mondo - e dalla quale tutto dipende - : Le giornate passate a parlare di mercato sono finite: dal prossimo editoriale torneremo a parlare di campo, di calcio giocato e quasi certamente di polemiche arbitrali con i protagonisti di sempre. ...

Ancelotti racconta il suo Napoli «Che amore con De Laurentiis» : L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Il canto fa gruppo, è la mia seconda passione dopo il calcio. Abbiamo un bellissimo...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis apre al colpaccio : “Se Ancelotti vorrà…” : In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto sul mercato degli azzurri, confermando la possibilità di realizzare un colpaccio in estate: “Cavani? Come fa a non mancargli Napoli, qui ha due figli e c’è una parte del suo cuore. Se a fine campionato Ancelotti vorrà, e se qualcuno a Parigi lo fa vivere male, allora Napoli può essere il suo porto ...

Napoli - De Laurentiis sul Var : “Tutelare i club - Calciopoli non va dimenticata” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la quale si è parlato di Var: “Ho letto le affermazioni di Rizzoli sui 7-8 errori arbitrali e non capisco perché a volte sia così complicato utilizzare questo strumento tecnologico: a mio parere è l’assistente al Var che deve chiamare l’arbitro per analizzare le immagini, non viceversa. Dobbiamo ...

Napoli - De Laurentiis : “Cavani non può rifiutare la cifra che gli offro. Ancelotti grande uomo” : Come sempre, è un fiume in piena il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del club azzurro ha infatti rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. La promessa di De Laurentiis per gennaio —> leggila qui Il patron del Napoli ha voluto rispondere alle prime domande riguardanti un ipotetico trasferimento di […] L'articolo Napoli, De Laurentiis: “Cavani non può rifiutare la cifra che gli offro. ...

Napoli - continuano le frizioni tra De Magistris e De Laurentiis sul tema stadio : “Come va con De Laurentiis? Insomma. Ogni tanto dice che vorrebbe realizzare lo stadio da un’altra parte, ma non si può che giocare a Napoli“. Così Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, intervenuto ieri a Un giorno da pecora su RadioRai, ha parlato del rapporto con il presidente del club partenopeo. Il botta e risposta tra i due va avanti da tempo e si è acuito dopo la minaccia, da parte di ADL, di portare il Napoli a ...

Napoli - la crociata di De Laurentiis : 'Var e arbitri - così non va bene' : È la carica per lo scudetto, è un avviso ai naviganti: Aurelio De Laurentiis vuole il Napoli in cima a tutto e a tutti e quindi avverte il mondo che lo circonda: 'Con la Var bisogna essere lineari. Già per quello che è successo l'anno scorso avrei da ridire, molto da ridire. E magari avrei pure potuto chiedere un risarcimento milionario. ...