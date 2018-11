Napoli | corsa contro il tempo per non perdere i fondi europei per la metropolitana

Inter e Napoli in corsa per gli ottavi di Champions : ecco tutte le combinazioni : All'Inter di Luciano Spalletti sarebbe bastato un punto per staccare il passa per gli ottavi di finale di Champions League, mentre al Napoli di Carlo Ancelotti serviva una vittoria, prontamente ...

Napoli-Chievo - il totoformazione : Malcuit - Rog e Ounas in corsa : Le anticipazioni dei giornali Il Napoli torna in campo, al San Paolo contro il Chievo. Appuntamento alle ore 15 a Fuorigrotta, a tre giorni dal decisivo match di Champions League contro la Stella Rossa. Anche per questo è plausibile pensare ad un turn over abbastanza corposo per Ancelotti, a partire da Karnezis fino ad arrivare agli attaccanti. Iniziamo dal campetto della Gazzetta dello Sport, che ipotizza gli inserimenti di Malcuit, Rog, ...

Napoli-Chievo - il totoformazione : Malcuit - Rog e Ounas in corsa : Le anticipazioni dei giornali Il Napoli torna in campo, al San Paolo contro il Chievo. Appuntamento alle ore 15 a Fuorigrotta, a tre giorni dal decisivo match di Champions League contro la Stella Rossa. Anche per questo è plausibile pensare ad un turn over abbastanza corposo per Ancelotti, a partire da Karnezis fino ad arrivare agli attaccanti. Iniziamo dal campetto della Gazzetta dello Sport, che ipotizza gli inserimenti di Malcuit, Rog, ...

Napoli - Ancelotti e la corsa scudetto : “voglio sia un sogno - non un’utopia” : Napoli, Ancelotti sa bene che raggiungere lo scudetto non sarà semplice, una rivale del calibro della Juventus è difficile da superare “Lo scudetto deve essere un sogno e non un’utopia. Se fosse un’utopia sarebbe un disastro. Lo possiamo raggiungere solo attraverso una grandissima impresa, dovremo stare sempre sul pezzo“. Sono le parole del tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, nella seconda parte ...

Napoli - Ancelotti pronto all’anticipo del venerdì : “farò turnover - corsa scudetto aperta” : Carletto Ancelotti è pronto a dar battaglia alla Juventus ed anche all’Inter in merito alla corsa scudetto che si sta accendendo notevolmente “Ci sono parecchie squadre che vorrebbero avvicinarsi alla Juve, l’Inter è in serie positiva e si è avvicinata. Questo aumenta la competizione e, di conseguenza, si abbassa la quota scudetto“. Carletto Ancelotti ci crede nello scudetto per il suo Napoli, nonostante la partenza ...

Allegri accende la corsa scudetto : “Juve - Napoli ed Inter in lotta” : Massimiliano Allegri ha parlato della corsa scudetto, con la Juve di certo favorita, ma le rivali competitive non mancano “Le nostre rivali sono sia l’Inter che il Napoli. I nerazzurri hanno tutto per competere, gli azzurri non sono cambiati nei giocatori e con Ancelotti sono ancora competitivi”. E’ il parere dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri sulle avversarie per lo scudetto. Dopo 10 giornate ...

Uefa Youth League - Psg Napoli 0-0 : gol e highlights. Gli azzurri restano in corsa : La cronaca Partenza offensiva per il Paris Saint Germain, atteggiamento più accorto per il Napoli, schierato da Baronio con un 3-5-1-1. Dopo un primo tempo di controllo, l'occasione più importante ...

Sprint Fondazione Banco Napoli : Paliotto in corsa - Trombetti ci pensa : Lo Sprint finale è iniziato. Manca solo la presentazione ufficiale delle candidature. Ma c'è già una candidata che - almeno per ora - sembra destinata a partire con i favori del pronostico. Per la ...

Napoli - è corsa a tre per Koulibaly : Rai Sport fa sapere che al momento non esiste una trattativa tra Napoli e Barcellona per Kalidou Koulibaly , difensore monitorato da Braida. Sulle tracce del senegalese, però, ci sono tre club: il Paris ...

Napoli-Liverpool - Ancelotti : “Vittoria che ci tiene in corsa nel girone” : Il Napoli ha disinnescato il Liverpool nel match del San Paolo e Ancelotti, ai microfoni di Sky, si è detto soddisfatto della prestazione degli azzurri: “Abbiamo giocato bene tutto il match, non abbiamo mai perso il controllo e siamo stati bravissimi in difesa, senza concedere niente al Liverpool. Abbiamo avuto tante occasioni, ma abbiamo fatto gol nel momento giusto: se avessimo segnato prima avremmo sofferto di più”. Non era ...

Scudetto - il doppio ex Ferrara assicura : 'Il Napoli è in corsa' : È il doppio ex per eccellenza. Juventus-Napoli è la partita di Ciro Ferrara, napoletano che ha giocato prima in azzurro compagno anche di Diego Armando Maradona e poi in bianconero, trovando sulla sua ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : vincono Juventus e Napoli - dominio di Roma e Genoa. Lazio corsara : Dopo l’antipasto di ieri, con la vittoria dell’Inter per 2-1 nei confronti della Fiorentina, oggi si sono disputate altre sette gare valide per il sesto turno della Serie A di Calcio. Nella sfida delle 19.00 la Lazio ha espugnato Udine per 1-2, mentre nelle altre gare, tutte giocate alle ore 21.00, Juventus e Napoli hanno legittimato le posizioni di vertice in classifica dominando rispettivamente contro Bologna e Parma. Vittorie sul ...