Musica | Edoardo Bennato in concerto a Catania al Metropolitan

Neri Marcorè Edoardo De Angelis al Premio Tenco 2018 : «Queste radio tutte uguali che trasmettono la solita Musica» : Neri Marcorè ed Edoardo De Angelis sono amici prima di essere un duo artistico, e non è difficile capirlo quando si guardano negli occhi. Come quando hanno appena terminato le prove per la loro ...