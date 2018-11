ilfattoquotidiano

: Mufasa, uno dei pochi leoni bianchi rimasti al mondo potrebbe diventare trofeo di “caccia in scatola”. Ecco come ma… - Cascavel47 : Mufasa, uno dei pochi leoni bianchi rimasti al mondo potrebbe diventare trofeo di “caccia in scatola”. Ecco come ma… - TutteLeNotizie : Mufasa, uno dei pochi leoni bianchi rimasti al mondo potrebbe diventare trofeo di “caccia… - stefaniapacc : Mufasa, uno dei 300 leoni bianchi viventi potrebbe diventare un trofeo di caccia -

(Di giovedì 29 novembre 2018). A pensarci viene in mente Il Re Leone. L’enorme, potente esemplare re della savana che nel popolare cartone Disney è il papà di Simba e che, nella realtà, ha “prestato”il suo nome a un leone in carne ed ossa. Un leone speciale, e non poteva essere altrimenti. Solo che, a differenza del grande felino animato, il “nostro”è bianco. Dicome lui, al, ne sonosolo 300, e solo 13 sono liberi di vivere nel loro ambiente naturale. Per gli altri ci sono gli zoo, i parchi, oppure i santuari, dove godono di una sorta di semilibertà. Proprio questa terza soluzione è quella che, ci si augura, sarà scelta per. Perché al momento, la fine più probabile che lo aspetta è di finire comedi caccia, appeso alla parete di qualche milionario.La cosa ha dell’incredibile, considerata la rarità dell’esemplare.è ...