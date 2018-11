Mouse da gaming | i migliori da comprare

Sharkoon presenta il suo ultimo Mouse da gaming Skiller SGM2 : Sharkoon Technologies, è un produttore a livello mondiale di componenti e periferiche per PC che vantano prestazione ad un prezzo accessibile. Sharkoon è felice di presentare il suo ultimo mouse da gaming: lo Skiller SGM2, nato per gli eSport. Il dispositivo è semplice, ergonomico, realizzato per destrorsi, plug and play e con un sensore ottico fino a 6.400 DPI - ad un prezzo molto competitivo. Ottimizzato per il gaming grazie al suo design ...