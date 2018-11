MotoGp | Ducati | Pirro operato alla spalla

MotoGp - Ducati. Michele Pirro - intervento alla spalla riuscito : 'Tutto ok' : Buone notizie in casa Ducati. Operazione alla spalla destra riuscita per Michele Pirro . Il collaudatore del team di Borgo Panigale è stato sottoposto a un intervento, programmato da tempo, al ...

MotoGp – Test di Jerez - Petrucci soddisfatto : “il feeling con la Ducati è buono - abbiamo lavorato sul passo” : Giornata positiva per Danilo Petrucci a Jerez, il ternano ha chiuso al comando la giornata di Test in sella alla sua Ducati Si è conclusa alle 17:30 di oggi la prima giornata di Test ufficiali MotoGp sul Circuito di Jerez de la Frontera, il meteo soleggiato ed una temperatura primaverile hanno consentito a team e piloti di sfruttare appieno il tempo in pista per questa ultima tornata di Test del 2018. I piloti del Ducati Team hanno ...

MotoGp - eseguita la radiografia sulla mano sinistra di Dovizioso : nessuna frattura per il pilota della Ducati : Il pilota della Ducati si è sottoposto ad una radiografia dopo la caduta in curva 5, la quale ha escluso qualsiasi frattura Sospiro di sollievo per Andrea Dovizioso e per la Ducati, il pilota forlivese infatti non ha riportato fratture dopo la caduta che lo ha visto protagonista nella prima giornata dei test di Jerez. AFP/LaPresse Trasportato alla Clinica Mobile in seguito alla scivolata arrivata in curva 5, DesmoDovi si è sottoposto ad ...

MotoGp - Test Jerez - caduta e problemi alla mano per Dovizioso : il pilota Ducati trasportato in clinica mobile : Secondo quanto si legge su Sky Sport, dopo la caduta , arrivata per altro dopo aver acceso un casco rosso nel primo settore, Dovizioso è stato costretto a rientrare ai box ed è stato portato alla ...

MotoGp - Test Jerez 2018 : prima giornata. Doppietta Ducati con Petrucci davanti a Dovizioso - Marquez è 5° - Rossi impegnato in prove di long-run : Ducati protagonista assoluta della prima giornata di Test a Jerez de la Frontera, con i due piloti ufficiali Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso a dettare il passo davanti al sorprendente rookie giapponese Takaaki Nakagami (Honda LCR) e agli spagnoli Maverick Viñales e Marc Marquez. Il 28enne nativo di Terni ha firmato il miglior tempo nell’ultima parte della giornata con un 1:37.968 ottenuto al 44° giro, mentre Dovizioso si è fermato a ...

MotoGp Ducati - Bautista in pista nei test di Jerez : ROMA - Alvaro Bautista salirà di nuovo sulla Ducati ufficiale di MotoGp nei test di Jerez che cominceranno domani. Il pilota spagnolo, che da quest'anno guiderà la Rossa in SuperBike, sostituirà il ...

MotoGp - Test Jerez 2018 : scelte importanti in casa Yamaha - Honda e Ducati lavorano sui dettagli : Andata in archivio la prima tappa del precampionato 2019 a Valencia (Spagna), il Circus della MotoGP sposta la propria attenzione a Jerez de la Frontera (Spagna) dove si terrà una due giorni di prove importante per definire alcuni dettagli, ultimo appuntamento prima del darsi in pista a Sepang nel 2019. Dal 28 al 29 novembre il tracciato dedicato ad Angel Nieto darà modo a piloti e team di pianificare il prossimo campionato e, come detto, ...

MotoGp - non solo Dovizioso e Petrucci sulla Ducati per i test di Jerez : ecco chi sostituirà Michele Pirro : La Ducati ha deciso di affiancare Alvaro Bautista ai due piloti titolari, inserendo lo spagnolo nella entry list dei test di Jerez Ci sarà anche Alvaro Bautista nei prossimi test di MotoGp a Jerez, nel corso dei quali affiancherà Dovizioso e Petrucci in sella alla Ducati. Nonostante sbarcherà in Superbike il prossimo anno sempre con il team di Borgo Panigale, lo spagnolo è stato inserito nella entry list della sessione di questa settimana ...

MotoGp – Non solo Marquez : anche Pirro costretto ad operarsi - il collaudatore Ducati salta i test di Jerez : Michele Pirro costretto ad operarsi la prossima settimana: il collaudatore Ducati salterà i test di Jerez de la Frontera La stagione 2018 di MotoGp è terminata domenica col Gp di Valencia, vinto da Andrea Dovizioso. I campioni della categoria regina sono tornati in pista due giorni dopo l’ultimo round dell’anno, per dare ufficialmente il via alla stagione 2019, con i test di Valencia, disputati sul circuito Ricardo Tormo. I ...

MotoGp – Poncharal non ha dubbi : “Dovizioso come Zarco! Ducati? Ottimo lavoro di Dall’Igna - ma va dato merito ad Andrea” : Hervè Poncharal e i paragoni tra Zarco e Dovizioso: le parole del team Principa Tech3 dopo i test di Valencia La stagione 2018 di MotoGp è terminata da qualche giorno, col Gp di Valencia, vinto da Andrea Dovizioso. Martedì e mercoledì i piloti sono scesi nuovamente in pista sul circuito Ricardo Tormo per due importanti giornate di lavoro in vista della stagione 2019. Tante le novità in pista, tra cui anche la nuova avventura della Tech3 ...