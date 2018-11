MotoGP – Vinales guarda con fiducia al futuro della Yamaha dopo Jerez | “i problemi sono

MotoGP - che schiaffo di Valentino Rossi a Viñales : “prima di parlare - i problemi servirebbe risolverli” : Il Dottore ha rifilato una frecciatina bella e buona a Viñales, convinto che la Yamaha abbia risolto i problemi dello scorso anno Giornata abbastanza positiva per Valentino Rossi a Jerez, nonostante l’undicesimo tempo in classifica. Il Dottore è apparso soddisfatto per i passi avanti compiuti dalla Yamaha, apparsa migliorata rispetto al primo giorno di test andato in scena ieri. AFP/LaPresse Interrogato sui progressi della M1, il ...

MotoGP Test Jerez - Nakagami batte i big : 2° Marquez - 3° Viñales; 11° Vale : Chiusura dei Test, e della stagione della MotoGP , con sorpresa a Jerez. In Spagna alla fine della seconda giornata di collaudi in vista del 2019, il migliore è il giapponese Takaaki Nakagami, Honda ...

MotoGP - Test Jerez 2018 : seconda giornata. Takaaki Nakagami brucia Marquez e Vinales - bene le Ducati - Rossi fatica : Si sono conclusi ufficialmente i Test riservati alla MotoGP di Jerez de la Frontera. Sul tracciato andaluso sono andate in scena le ultime otto ore a disposizione dei piloti per provare le moto in versione 2019, prima di salutarle fino a febbraio quando sarà la volta dei Test di Sepang. La giornata odierna ha visto tutti i protagonisti girare il più a lungo possibile per incamerare dati preziosi, evitando la parte iniziale e finale della ...

MotoGP – Test di Jerez - Viñales sconfessa Valentino Rossi : “sono felice - la Yamaha ha fatto un bel passo avanti” : Sensazioni contrastanti tra Valentino Rossi e Maverick Viñales, lo spagnolo ha chiuso col sorriso la prima giornata di Test a Jerez Quarto tempo assoluto e sensazioni positive per Maverick Viñales al termine della prima giornata di Test a Jerez, conclusa con il sorriso al contrario di Valentino Rossi. AFP PHOTO / KARIM JAAFAR Se il pesarese si è lamentato di alcuni problemi palesati dalla sua Yamaha, il compagno di squadra ha espresso la ...

Test MotoGP Valencia 2018 streaming video e tv : Vinales primo : 'Devo essere veloce in curva' - IlSussidiario.net : Diretta Test Motogp Valencia 2018: straming video e tv della seconds giornata di prove al circuito del Ricardo Tormo, Oggi 21 novembre.

MotoGP – Yamaha a due facce! Mentre Valentino Rossi si preoccupa - Vinales è raggiante : “sono un razzo!” [FOTO] : Yamaha a due facce dopo i test di Valencia: Valentino Rossi mostra un po’ di preoccupzione, ma Maverick Vinales è raggiante e sfoga su Instagram la sua soddisfazione Nonostante la stagione di MotoGP sia finita, i piloti non sono ancora in vacanza. A Valencia sono stati giorni di test davvero importanti per prendere confidenza con le moto della nuova stagione, tanto per chi ha cambiato scuderia, quanto per chi è rimasto in sella alla ...

MotoGP - test Valencia. Yamaha - Vinales : 'Dopo Jerez decideremo il motore da utilizzare nel 2019' : Pilota più veloce dei due giorni di test di Valencia in vista del Mondiale 2019, Maverick Vinales smorza gli entusiasmi al termine dell'ultima prova: "Il motore è ancora troppo aggressivo, dobbiamo ...

MotoGP - test a Valencia : miglior tempo a Vinales - nono Rossi : Valencia - miglior tempo in pista per Maverick Vinales anche nella seconda giornata di test a Valencia: il pilota spagnolo della Yamaha ha girato in 1:30.757, lasciando dietro per 133 millesimi Andrea ...

MotoGP – Test Valencia - Viñales non si accontenta : “la strada è quella giusta - ma il motore è ancora troppo aggressivo” : Nonostante il primo posto ottenuto nella seconda giornata di Test a Valencia, Maverick Viñales indica le aree da migliorare sulla sua Yamaha Prestazione esaltante, primo posto nella classifica dei tempi ma ancora qualcosa da migliorare sulla propria Yamaha. Maverick Viñales non si accontenta, sottolineando la sua soddisfazione per la crescita della moto ma al tempo stesso individuando le aree su cui intervenire. AFP/LaPresse Intervistato ...

Test MotoGP Valencia 2018 streaming video e tv : Vinales primo - bandiera a scacchi! - IlSussidiario.net : Diretta Test Motogp Valencia 2018: straming video e tv della seconds giornata di prove al circuito del Ricardo Tormo, Oggi 21 novembre.

MotoGP : i test di Valencia a Vinales : ANSA, - ROMA, 21 NOV - Maverick Vinales ha ottenuto il miglior tempo al temine del secondo giorno dei test che la MotoGp ha svolto a Valencia. Lo spagnolo della Yamaha, in 1'30"757, è stato il più ...

MotoGP Test Valencia - conferma Viñales; 2° Dovizioso; ottimo Morbidelli : Viñales concede il bis. È ancora lo spagnolo della Yamaha il migliore della giornata di Test a Valencia: al termine della seconda, e ultima, giornata, Maverick stacca il tempo di 1'30"757, ottenuto ...

MotoGP : Vinales il più veloce nella seconda giornata di prove a Valencia : seconda e conclusiva giornata di prove libere a Valencia per la MotoGp in vista della stagione 2019. Vinales e Rossi hanno approfittato per testare le nuove modifiche sulla Yamaha. nella sessione ...

MotoGP - i test di Valencia per la stagione 2019 : Vinales è il più veloce. 2° Dovizioso - 3° Marquez : Alle 17 parlerà il campione del mondo, Marquez. 16:38 21 nov 16.37 - 22 minuti al termine, le temperature si stanno abbassando e così anche il ritmo dei piloti. 16:32 21 nov Iannone : "Stavamo ...