MotoGp – Test Jerez | Day 2 | che sorpresa Nakagami! Valentino Rossi fuori dalla top 10

MotoGp - Test Jerez 2018 : seconda giornata. Takaaki Nakagami brucia Marquez e Vinales - bene le Ducati - Rossi fatica : Si sono conclusi ufficialmente i Test riservati alla MotoGP di Jerez de la Frontera. Sul tracciato andaluso sono andate in scena le ultime otto ore a disposizione dei piloti per provare le moto in versione 2019, prima di salutarle fino a febbraio quando sarà la volta dei Test di Sepang. La giornata odierna ha visto tutti i protagonisti girare il più a lungo possibile per incamerare dati preziosi, evitando la parte iniziale e finale della ...

Diretta/ Test MotoGp Jerez 2018 streaming video e tv : Dovizioso balza in testa! - 2giornata - - IlSussidiario.net : Diretta Test Motogp a Jerez 2018: info streaming video e tv della seconda giornata di prove sulla pista spagnola, oggi 29 novembre 2018.

Test MotoGp Jerez 2018 streaming video e tv : Petrucci e Bagnaia inseguono Marquez - 2giornata - - IlSussidiario.net : Diretta Test Motogp a Jerez 2018: info streaming video e tv della seconda giornata di prove sulla pista spagnola, oggi 29 novembre 2018.

MotoGp – Test Jerez - la Honda copia la Ducati : non solo il serbatoio - nuova carena alata per Lorenzo : Non solo il serbatoio: la Honda copia alla Ducati anche le ali. carenatura alata per Jorge Lorenzo nella seconda giornata di Test a Jerez de la Frontera E’ in corso la seconda ed ultima giornata di Test di MotoGp a Jerez de la Frontera. Dopo la sessione di ieri, i piloti della categoria regina sono scesi nuovamente in pista per continuare il loro lavoro sulle moto in vista della stagione 2019. Jorge Lorenzo ha attirato ...

MotoGp – Test Jerez - Marquez non si smentisce : incredibile salvataggio anche con la nuova moto [VIDEO] : Ancora un salvataggio per Marc Marquez: lo spagnolo evita una caduta con la sua nuova moto nella seconda giornata di Test a Jerez de la Frontera E’ in corso l’ultima giornata di Test di motoGp del 2018: i piloti della categoria regina sono in pista a Jerez de la Frontera per l’ultima sessione prima del 2019. Tanto lavoro in sella alle loro moto e con i rispettivi team per i campioni delle due ruote, a caccia ...

MotoGp – Test Jerez - niente da fare per Espargaro : lo spagnolo costretto a dare forfait dopo 6 giri in pista : Aleix Espargaro costretto al forfait dopo solo 6 giri nella seconda giornata di Test di Jerez de la Frontera E’ in corso la seconda giornata dei Test di Jerez de la Frontera: l’ultimo appuntamento del 2018 con la MotoGp. I piloti stanno lavorando con i loro team per cercare l’assetto migliore e più competitivo possibile per la stagione 2019, ma in casa Aprilia un problema fisico ha costretto Aleix Espargarò a fermarsi ...

Diretta/ Test MotoGp Jerez 2018 streaming video e tv : Marquez strappa subito il primo tempo - 2giornata - - IlSussidiario.net : Diretta Test Motogp a Jerez 2018: info streaming video e tv della seconda giornata di prove sulla pista spagnola, oggi 29 novembre 2018.

Test MotoGp Jerez 2018 streaming video e tv : finalmente i primi piloti in pista! - 2giornata - - IlSussidiario.net : Diretta Test Motogp a Jerez 2018: info streaming video e tv della seconda giornata di prove sulla pista spagnola, oggi 29 novembre 2018.

MotoGp - i test di Jerez per la stagione 2019 in diretta LIVE : LIVE 09:55 29 nov Questi i risultati della prima giornata di test, in attesa che i piloti entrino in pista per la seconda giornata Ducati domina il primo giorno di test

Diretta/ Test MotoGp Jerez 2018 streaming video e tv : semafori verdi - si parte! - 2giornata - - IlSussidiario.net : Diretta Test Motogp a Jerez 2018: info streaming video e tv della seconda giornata di prove sulla pista spagnola, oggi 29 novembre 2018.

Test MotoGp : Petrucci e Dovizioso davanti nel primo giorno : Si è conclusa alle 17:30 di ieri, mercoledì 28 novembre, la prima giornata di Test ufficiali MotoGP sul Circuito di Jerez de la Frontera. Il meteo soleggiato e una temperatura primaverile hanno consentito a team e piloti di sfruttare appieno il tempo in pista per questa ultima tornata di Test del 2018. I piloti del […] L'articolo Test MotoGP: Petrucci e Dovizioso davanti nel primo giorno sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

LIVE MotoGp - Test Jerez 2018 in DIRETTA : 29 novembre - ultime prove cruciali verso il 2019 : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo, ed ultimo, giorno dei Test di Jerez de la Frontera, riservati alla MotoGP. Sulla pista spagnola i protagonisti della classe regina saranno impegnati nelle otto ore conclusive di questa due-giorni e, soprattutto, della stagione 2018. La prima giornata (clicca qui per la cronaca) ha messo in mostra una ottima Ducati, con Danilo Petrucci ed Andrea Dovizioso davanti a tutti, ma Honda e Yamaha non sono ...

MotoGp – Bautista al posto di Pirro ai test di Jerez : le parole dello spagnolo dopo la prima giornata in pista : Le sensazioni di Alvaro Bautista al termine della prima giornata dei test di Jerez di MotoGp: lo spagnolo sostituisce Michele Pirro Si è conclusa alle 17:30 di oggi la prima giornata di test ufficiali MotoGp sul Circuito di Jerez de la Frontera. Il meteo soleggiato ed una temperatura primaverile hanno consentito a team e piloti di sfruttare appieno il tempo in pista per questa ultima tornata di test del 2018. I piloti del Ducati Team hanno ...

MotoGp – Test Jerez - Marquez tra raffreddore ed ‘inseguimenti’ : “Lorenzo? Ho fatto dei giri dietro di lui - ma…” : Le sensazioni di Marc Marquez alla fine della prima giornata di Test di Jerez de la Frontera: il campione del mondo tra raffreddore e ‘inseguimenti’ E’ andata in scena oggi la prima giornata dei Test di Jerez de la Frontera: i piloti della MotoGp sono tornati in pista ad una settimana dalla sessione di Test IRTA di Valencia, per continuare il lavoro sulla moto per avere un assetto competitivo per la stagione ...