MotoGp | che schiaffo di Valentino Rossi a Viñales | “prima di parlare | i problemi

MotoGp - Test Jerez - Day 2 : che sorpresa Nakagami! Valentino Rossi fuori dalla top 10 - novità per Ducati e Honda [TEMPI] : E' Nakagami il più veloce della seconda giornata dei Test di Jerez de la Frontera: tante novità in pista oggi in Spagna, Valentino Rossi fuori dalla top ten E' terminata con un po' di anticipo la ...

MotoGp – Test Jerez - Day 2 : che sorpresa Nakagami! Valentino Rossi fuori dalla top 10 - novità per Ducati e Honda [TEMPI] : E’ Nakagami il più veloce della seconda giornata dei Test di Jerez de la Frontera: tante novità in pista oggi in Spagna, Valentino Rossi fuori dalla top ten E’ terminata con un po’ di anticipo la seconda giornata di Test di Jerez de la Frontera: la seconda giornata sul circuito spagnolo aveva subito un cambiamento di orario, ma i piloti della MotoGp si sono fermati prima del termine della sessione a causa del calo delle ...

MotoGp – Infortunio Pirro - Michele dimesso dall’ospedale : “tagliando alla spalla fatto” [FOTO] : Michele Pirro lascia l’ospedale: un po’ di relax e poi via con la riabilitazione, il collaudatore Ducati pronto per un 2019 super Operazione avvenuta con successo: Michele Pirro si è operato ieri alla spalla dopo il brutto incidente delle prove del Gp del Mugello. Il collaudatore della Ducati ha saltato dunque la sessione di test di Jerez de la Frontera, lasciando il suo posto ad Alvaro Bautista e adesso è pronto per tornare ...

MotoGp – Test Jerez - Marquez non si smentisce : incredibile salvataggio anche con la nuova moto [VIDEO] : Ancora un salvataggio per Marc Marquez: lo spagnolo evita una caduta con la sua nuova moto nella seconda giornata di Test a Jerez de la Frontera E’ in corso l’ultima giornata di Test di motoGp del 2018: i piloti della categoria regina sono in pista a Jerez de la Frontera per l’ultima sessione prima del 2019. Tanto lavoro in sella alle loro moto e con i rispettivi team per i campioni delle due ruote, a caccia ...

MotoGp - Ducati. Michele Pirro - intervento alla spalla riuscito : 'Tutto ok' : Buone notizie in casa Ducati. Operazione alla spalla destra riuscita per Michele Pirro . Il collaudatore del team di Borgo Panigale è stato sottoposto a un intervento, programmato da tempo, al ...

MotoGp - Morbidelli mette le cose in chiaro : “Valentino Rossi? Non mi concentro su quello che fa lui” : Il pilota del neonato team Petronas Yamaha ha parlato del confronto con Valentino Rossi e dei test in corso di svolgimento a Jerez Franco Morbidelli ha cominciato subito con il piede giusto i test di Jerez, portando la propria Yamaha Petronas al sesto posto al termine della prima giornata. AFP/LaPresse Un risultato davvero strabiliante per il pilota eletto ‘Rookie of the Year‘ del 2018, fermatosi a pochi decimi dalla M1 ...

MotoGp - operazione riuscita per Michele Pirro : il pilota della Ducati saluta tutti dal letto d’ospedale [FOTO] : Il collaudatore della Ducati si è sottoposto ad intervento chirurgico alla spalla, sui social poi ha tranquillizzato tutti sull’esito dell’operazione operazione riuscita, problema risolto e spalla tornata come nuova. Michele Pirro si è sottoposto nella serata di ieri all’intervento resosi necessario dopo la terribile caduta del Mugello, quando il collaudatore della Ducati si rese protagonista di un incidente davvero ...

MotoGp - Pecco Bagnaia sorride dopo i test di Jerez : 'contento del setup. Io davanti a Valentino Rossi? Dico che...' : Pecco Bagnaia chiude con il sorriso la giornata di test a Jerez: il pilota Pramac sorride per il setup e glissa sull'arrivo in classifica davanti a Valentino Rossi È un Pecco Bagnaia tutto sommato ...

MotoGp – Pecco Bagnaia sorride dopo i test di Jerez : “contento del setup. Io davanti a Valentino Rossi? Dico che…” : Pecco Bagnaia chiude con il sorriso la giornata di test a Jerez: il pilota Pramac sorride per il setup e glissa sull’arrivo in classifica davanti a Valentino Rossi È un Pecco Bagnaia tutto sommato soddisfatto quello che che conclude al 14° posto la giornata odierna dei test di Jerez. Il pilota italiano si è detto contento del setup della sua Pramac, sul quale però ci sono dei miglioramenti da apportare. Bagnaia ha poi glissato ...

MotoGp – Test Jerez - che guaio per Valentino Rossi! Il ‘Dottore’ si ferma : problema tecnico - esclusa una possibile caduta : Problemi per Valentino Rossi nei Test di Jerez: il ‘Dottore’ costretto a fermarsi per un guasto tecnico sulla sua M1 Dopo aver concluso il Mondiale al terzo posto, dietro gli inarrivabili Marquez e Dovizioso, Valentino Rossi è alle prese con gli ultimi Test di stagione sul circuito di Jerez. La Yamaha sta lavorando sulla configurazione del nuovo motore in vista delle stagione 2019, al fine di ridurre il gap con le scuderie ...

MotoGp – Lorenzo non ha perso tempo! Nuove modifiche sulla Honda : ecco come cambiano serbatoio e sella : Jorge Lorenzo ha voluto subito apportare delle modifiche sulla sua Honda: il maiorchino ha fatto lavorare la casa giapponese su delle migliorie a serbatoio e sella Nella stagione ormai conclusa, Jorge Lorenzo ha avuto un rapporto un po’ ‘particolare’ con il serbatoio della sua Ducati. Il pilota maiorchino ha richiesto più volte dei cambiamenti, dei veri e propri esperimenti mirati a migliorare le proprie prestazioni. Singolare la vittoria ...

MotoGp – Lorenzo di nuovo sulla sua Honda a Jerez - ma che rischio all’uscita dai box : il VIDEO diventa virale : Che rischio per Jorge Lorenzo alla partenza dai box nella prima giornata dei test di Jerez de la Frontera E’ in corso la prima giornata della seconda sessione di test invernali di MotoGp. Dopo i due giorni trascorsi in pista la settimana scorsa a Valencia, a seguito della gara che ha chiuso definitivamente la stagione 2018 di MotoGp, i piloti sono tornati in pista oggi, a Jerez de la Frontera, per altri due importanti giorni di ...

MotoGp - Test Jerez 2018 : a che ora iniziano e come seguirli in tempo reale. Il programma completo : Il Motomondiale 2018 è ufficialmente andato in archivio con il settimo titolo iridato di Marc Marquez (il quinto nella classe regina) ma i riflettori sono già puntati sui primi Test invernali in vista della prossima stagione. Dopo i primi Test della top class disputati a Valencia due giorni dopo la chiusura del Mondiale, il circus si trasferisce in Andalusia sul circuito di Jerez de la Frontera dal 28 al 29 novembre per due giornate di prove ...

MotoGp - non solo Dovizioso e Petrucci sulla Ducati per i test di Jerez : ecco chi sostituirà Michele Pirro : La Ducati ha deciso di affiancare Alvaro Bautista ai due piloti titolari, inserendo lo spagnolo nella entry list dei test di Jerez Ci sarà anche Alvaro Bautista nei prossimi test di MotoGp a Jerez, nel corso dei quali affiancherà Dovizioso e Petrucci in sella alla Ducati. Nonostante sbarcherà in Superbike il prossimo anno sempre con il team di Borgo Panigale, lo spagnolo è stato inserito nella entry list della sessione di questa settimana ...