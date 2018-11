MotoGP | Cadalora e Rossi si separano dopo 3 anni alla Yamaha

MotoGP – E’ ufficiale : le strade di Valentino Rossi e Luca Cadalora si separano : Luca Cadalora e Valentino Rossi non saranno più fianco a fianco dalla p Rossi ma stagione di MotoGp : il coach del Dottore ha deciso di fermarsi Sembrava che la decisione sarebbe avvenuta tra qualche giorno, invece è arrivata appena dopo la conclusione della seconda giornata dei test di Jerez de la Frontera la comunicazione ufficiale della rottura del rapporto di collaborazione tra Valentino Rossi e Luca Cadalora . Dopo un lavoro fianco a ...

MotoGP – Valentino Rossi e Luca Cadalora si dicono addio? Nei prossimi giorni la decisione del coach del Dottore : Dai test di Jerez de la Frontera un’importante novità da casa Yamaha: Luca Cadalora e Valentino Rossi potrebbero presto dirsi addio Importanti novità da Jerez de la Frontera, non solo per quanto riguarda aspetti tecnici sulle moto che i piloti della MotoGp stanno provando nell’ultima giornata di test del 2018. E’ da casa Rossi che arriva un clamoroso rumor: sembra che le strade del Dottore e di Luca Cadalora si stiano per ...