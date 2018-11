MotoGp | Bautista grato alla Ducati | “felice per la fiducia accordatami | da domani testa

MotoGp – Bautista al posto di Pirro ai test di Jerez : le parole dello spagnolo dopo la prima giornata in pista : Le sensazioni di Alvaro Bautista al termine della prima giornata dei test di Jerez di MotoGp: lo spagnolo sostituisce Michele Pirro Si è conclusa alle 17:30 di oggi la prima giornata di test ufficiali MotoGp sul Circuito di Jerez de la Frontera. Il meteo soleggiato ed una temperatura primaverile hanno consentito a team e piloti di sfruttare appieno il tempo in pista per questa ultima tornata di test del 2018. I piloti del Ducati Team hanno ...

MotoGp - GP Malesia. Appiedati anzitempo? Iannone - Lorenzo e Bautista : tre piloti - tanti rimpianti : Casi estremi forse, ma sintomatici di un mondo che difficilmente concede ulteriori possibilità. Ci sono anche ragioni personali a monte, caratteri complessi da conciliare, incomprensioni difficili da ...

MotoGp – Splendida gara di Bautista in Australia con la Ducati ufficiale : arrivano i complimenti anche di Lorenzo : Jorge Lorenzo si complimenta con Alvaro Bautista per il suo quarto posto al Gp d’Australia: il tweet del maiorchino della Ducati In attesa dell’ultima gara del Trittico Asiatico, in programma domenica in Malesia, non si può far altro che parlare del Gp d’Australia, andato in scena ieri mattina sul circuito di Phillip Island. Maverick Vinales ha riportato la Yamaha sul gradino più alto del podio, seguito da Iannone e ...

MotoGp – Dalla scelta delle gomme al quarto posto di Bautista - Dovizioso soddisfatto in Australia : “ecco perchè non ho potuto attaccare alle fine” : Dovizioso soddisfatto del terzo posto di Phillip Island: il commento del ducatista dopo il Gp d’Australia vinto da un eccellente Maverick Vinales Dopo 25 gare di digiuno, la Yamaha ritrova la vittoria, al Gp d’Australia, con uno splendido Maverick Vinales. Gara amara per Marc Marquez a Phillip Island: lo spagnolo è stato costretto a rientrare ai box a causa delle conseguenze riportate sulla sua Honda dopo il contatto con ...

MotoGp - che errore per Bautista in qualifica : “mi è entrata una marcia per sbaglio e la Ducati non si è fermata” : Il sostituto di Lorenzo partirà dodicesimo sulla griglia di partenza del Gp d’Australia, a causa di una caduta che lo ha visto protagonista in Q2 Terza e quarta fila per Andrea Dovizioso e Álvaro Bautista per il GP di Australia, in programma domani a Phillip Island alle ore 16:00 locali (le 6:00 in Italia). AFP/LaPresse Protagonista ieri di una scivolata che gli aveva impedito di girare per quasi tutte le FP2, questa mattina lo ...

Diretta MotoGp Australia/ Streaming video Sky - qualifiche live : Bautista e Pol Espargaro in Q2! : Diretta MotoGp qualifiche e prove libere FP3 e FP4 del Gp Australia 2018 Phillip Island live: cronaca e tempi delle sessioni in programma (oggi sabato 27 ottobre)(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 07:21:00 GMT)

MotoGp - Alvaro Bautista mastica amaro : “giornata strana - ho dovuto fare i conti con problemi e cadute” : Il pilota della Ducati che sostituisce Jorge Lorenzo a Phillip Island ha dovuto fare i conti con un venerdì di libere alquanto complicato Giornata complicata per Alvaro Bautista a Phillip Island, il pilota della Ducati (che sostituisce l’infortunato Lorenzo) ha dovuto fare i conti con alcuni problemi sulla propria moto al mattino e con una caduta al pomeriggio. AFP/LaPresse Inconvenienti scomodi, che hanno rovinato il suo venerdì di ...

MotoGp – Bautista al posto di Lorenzo a Phillip Island : “un sogno diventato realtà” : GP di Australia: Andrea Dovizioso avrà come compagno di squadra Álvaro Bautista, che sostituisce Jorge Lorenzo a Phillip Island per la terz’ultima gara del Campionato 2018 Archiviato da pochi giorni il GP del Giappone, che ha visto Marc Marquez aggiudicarsi il titolo mondiale a Motegi dopo la caduta di Andrea Dovizioso a meno di due giri dal traguardo, il Ducati Team è già arrivato in Australia per la tappa successiva. Sul circuito di ...

MotoGp Lorenzo - salta pure Phillip Island : al suo posto Bautista : Niente Australia. Dopo Thailandia e Giappone Jorge Lorenzo è costretto a saltare anche il GP d'Australia a Phillip Island, programmato per domenica 28 ottobre, per la frattura al radio del braccio ...