MotoGP | a Jerez il più veloce è Nakagami

MotoGP Test Jerez - Nakagami batte i big : 2° Marquez - 3° Viñales; 11° Vale : Chiusura dei Test, e della stagione della MotoGP , con sorpresa a Jerez. In Spagna alla fine della seconda giornata di collaudi in vista del 2019, il migliore è il giapponese Takaaki Nakagami, Honda ...

MotoGP - Test Jerez 2018 : seconda giornata. Takaaki Nakagami brucia Marquez e Vinales - bene le Ducati - Rossi fatica : Si sono conclusi ufficialmente i Test riservati alla MotoGP di Jerez de la Frontera. Sul tracciato andaluso sono andate in scena le ultime otto ore a disposizione dei piloti per provare le moto in versione 2019, prima di salutarle fino a febbraio quando sarà la volta dei Test di Sepang. La giornata odierna ha visto tutti i protagonisti girare il più a lungo possibile per incamerare dati preziosi, evitando la parte iniziale e finale della ...

MotoGP – Test Jerez - la Honda copia la Ducati : non solo il serbatoio - nuova carena alata per Lorenzo : Non solo il serbatoio: la Honda copia alla Ducati anche le ali. carenatura alata per Jorge Lorenzo nella seconda giornata di Test a Jerez de la Frontera E’ in corso la seconda ed ultima giornata di Test di MotoGp a Jerez de la Frontera. Dopo la sessione di ieri, i piloti della categoria regina sono scesi nuovamente in pista per continuare il loro lavoro sulle moto in vista della stagione 2019. Jorge Lorenzo ha attirato ...

MotoGP – Test Jerez - Marquez non si smentisce : incredibile salvataggio anche con la nuova moto [VIDEO] : Ancora un salvataggio per Marc Marquez: lo spagnolo evita una caduta con la sua nuova moto nella seconda giornata di Test a Jerez de la Frontera E’ in corso l’ultima giornata di Test di motoGp del 2018: i piloti della categoria regina sono in pista a Jerez de la Frontera per l’ultima sessione prima del 2019. Tanto lavoro in sella alle loro moto e con i rispettivi team per i campioni delle due ruote, a caccia ...

MotoGP – Test Jerez - niente da fare per Espargaro : lo spagnolo costretto a dare forfait dopo 6 giri in pista : Aleix Espargaro costretto al forfait dopo solo 6 giri nella seconda giornata di Test di Jerez de la Frontera E’ in corso la seconda giornata dei Test di Jerez de la Frontera: l’ultimo appuntamento del 2018 con la MotoGp. I piloti stanno lavorando con i loro team per cercare l’assetto migliore e più competitivo possibile per la stagione 2019, ma in casa Aprilia un problema fisico ha costretto Aleix Espargarò a fermarsi ...

MotoGP - i test di Jerez per la stagione 2019 in diretta LIVE : LIVE 09:55 29 nov Questi i risultati della prima giornata di test, in attesa che i piloti entrino in pista per la seconda giornata Ducati domina il primo giorno di test

LIVE MotoGP - Test Jerez 2018 in DIRETTA : 29 novembre - ultime prove cruciali verso il 2019 : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo, ed ultimo, giorno dei Test di Jerez de la Frontera, riservati alla MotoGP. Sulla pista spagnola i protagonisti della classe regina saranno impegnati nelle otto ore conclusive di questa due-giorni e, soprattutto, della stagione 2018. La prima giornata (clicca qui per la cronaca) ha messo in mostra una ottima Ducati, con Danilo Petrucci ed Andrea Dovizioso davanti a tutti, ma Honda e Yamaha non sono ...

MotoGP – Bautista al posto di Pirro ai test di Jerez : le parole dello spagnolo dopo la prima giornata in pista : Le sensazioni di Alvaro Bautista al termine della prima giornata dei test di Jerez di MotoGp: lo spagnolo sostituisce Michele Pirro Si è conclusa alle 17:30 di oggi la prima giornata di test ufficiali MotoGp sul Circuito di Jerez de la Frontera. Il meteo soleggiato ed una temperatura primaverile hanno consentito a team e piloti di sfruttare appieno il tempo in pista per questa ultima tornata di test del 2018. I piloti del Ducati Team hanno ...