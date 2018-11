Moto | Jerez | Marquez guida test mattina

Test Motogp Jerez 2018 streaming video e tv : finalmente i primi piloti in pista! - 2giornata - - IlSussidiario.net : Diretta Test Motogp a Jerez 2018: info streaming video e tv della seconda giornata di prove sulla pista spagnola, oggi 29 novembre 2018.

MotoGP - i test di Jerez per la stagione 2019 in diretta LIVE : LIVE 09:55 29 nov Questi i risultati della prima giornata di test, in attesa che i piloti entrino in pista per la seconda giornata Ducati domina il primo giorno di test

LIVE MotoGP - Test Jerez 2018 in DIRETTA : 29 novembre - ultime prove cruciali verso il 2019 : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo, ed ultimo, giorno dei Test di Jerez de la Frontera, riservati alla MotoGP. Sulla pista spagnola i protagonisti della classe regina saranno impegnati nelle otto ore conclusive di questa due-giorni e, soprattutto, della stagione 2018. La prima giornata (clicca qui per la cronaca) ha messo in mostra una ottima Ducati, con Danilo Petrucci ed Andrea Dovizioso davanti a tutti, ma Honda e Yamaha non sono ...

MotoGp – Bautista al posto di Pirro ai test di Jerez : le parole dello spagnolo dopo la prima giornata in pista : Le sensazioni di Alvaro Bautista al termine della prima giornata dei test di Jerez di MotoGp: lo spagnolo sostituisce Michele Pirro Si è conclusa alle 17:30 di oggi la prima giornata di test ufficiali MotoGp sul Circuito di Jerez de la Frontera. Il meteo soleggiato ed una temperatura primaverile hanno consentito a team e piloti di sfruttare appieno il tempo in pista per questa ultima tornata di test del 2018. I piloti del Ducati Team hanno ...

MotoGp – Test Jerez - Marquez tra raffreddore ed ‘inseguimenti’ : “Lorenzo? Ho fatto dei giri dietro di lui - ma…” : Le sensazioni di Marc Marquez alla fine della prima giornata di Test di Jerez de la Frontera: il campione del mondo tra raffreddore e ‘inseguimenti’ E’ andata in scena oggi la prima giornata dei Test di Jerez de la Frontera: i piloti della MotoGp sono tornati in pista ad una settimana dalla sessione di Test IRTA di Valencia, per continuare il lavoro sulla moto per avere un assetto competitivo per la stagione ...

MotoGp – Test di Jerez - Petrucci soddisfatto : “il feeling con la Ducati è buono - abbiamo lavorato sul passo” : Giornata positiva per Danilo Petrucci a Jerez, il ternano ha chiuso al comando la giornata di Test in sella alla sua Ducati Si è conclusa alle 17:30 di oggi la prima giornata di Test ufficiali MotoGp sul Circuito di Jerez de la Frontera, il meteo soleggiato ed una temperatura primaverile hanno consentito a team e piloti di sfruttare appieno il tempo in pista per questa ultima tornata di Test del 2018. I piloti del Ducati Team hanno ...

MotoGP - Test Jerez Day 1 : Rossi - 'Siamo ancora indietro' : Non c'è una grossa differenza rispetto alle prestazioni del 2018 ha detto Valentino Rossi così come riportato da Sky Sport Quelli che ci erano davanti, sono davanti anche oggi. Per me il problema ...

MotoGp – Test di Jerez - Viñales sconfessa Valentino Rossi : “sono felice - la Yamaha ha fatto un bel passo avanti” : Sensazioni contrastanti tra Valentino Rossi e Maverick Viñales, lo spagnolo ha chiuso col sorriso la prima giornata di Test a Jerez Quarto tempo assoluto e sensazioni positive per Maverick Viñales al termine della prima giornata di Test a Jerez, conclusa con il sorriso al contrario di Valentino Rossi. AFP PHOTO / KARIM JAAFAR Se il pesarese si è lamentato di alcuni problemi palesati dalla sua Yamaha, il compagno di squadra ha espresso la ...

MotoGP - test Jerez : tutte le novità in pista nella prima giornata di test FOTO : Dal nuovo copri serbatoio sulla Honda di Jorge Lorenzo alle ali sul codone della Ducati di Alvaro Bautista: sono tante le novità viste in pista a Jerez nella prima giornata di test della MotoGP in ...

MotoGP – Test Jerez - Valentino Rossi svela : “pochi miglioramenti - sembra la Yamaha 2018. Vi spiego il problema” : Valentino Rossi commenta la pessima prova nei Test di Jerez: il ‘Dottore’ poco soddisfatto della nuova Yamaha, ancora troppo simile a quella della scorsa stagione Giornata dolce amara quella dei Test di Jerez della Yamaha. Al termine della giornata passata a sfrecciare sul circuito spagnolo, Maverick Vinales ha concluso 4 in classifica con un tempo di 1:38.376. Ancora problemi invece per Valentino Rossi che ha chiuso in 17ª ...

MotoGP - Test Jerez - caduta e problemi alla mano per Dovizioso : il pilota Ducati trasportato in clinica mobile : Secondo quanto si legge su Sky Sport, dopo la caduta , arrivata per altro dopo aver acceso un casco rosso nel primo settore, Dovizioso è stato costretto a rientrare ai box ed è stato portato alla ...