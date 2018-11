Mosca blinda il mar d' Azov | Kiev si appella alla Nato E intanto Trump annulla l' incontro

huffingtonpost

(Di giovedì 29 novembre 2018) L'Europa, ostaggio di due presidenti: delle mire espansioniste di uno (Vladimir Putin) e di azzardati e pericolosi calcoli elettorali dell'altro, Petro Poroshenko. Con l'omologo americanoche, nel frattempo, si mette di traverso, cancellando l'con Putin previsto a latere del G20 di Buenos Aires, per via dell'arresto da parte russa dei marinai ucraini.Un "fiammifero" che rischia di far esplodere una nuova Guerra fredda, ma chesta già generando parecchia tensione nell'est Europa. "A partire dsera del 28 novembre, i porti ucraini sul mare disono sotto blocco da parte della Federazione Russa", scrive su Facebook Volodymyr Omelyan, il ministro delle Infrastrutture dell'Ucraina. Omelyan ha poi aggiunto che le navi fermate, in entrata e in uscita, sarebbero 35 e che "l'obiettivo è semplice: bloccando l'accesso ai porti ucraini nel Mare d'...