Morta per un colpo di pistola a Vicenza | arrestato l' ex marito

Morta per aver lavato per anni le tute del marito contaminate dall'amianto : risarcimento di 600mila euro ai familiari : In Italia si continua a morire per le conseguenze dell'esposizione all'amianto, e a subire la triste sorte non sono solo i lavoratori ma anche i loro familiari. E' quanto è accaduto in Veneto, stando ...

Incidente Mortale a Pesaro - in auto contro un albero. Perde la vita un ragazzo di 20 anni : Il ragazzo è stato trovato senza vita ancora all'interno della sua auto, una Mini, finita contro un albero , per ragioni ancora sconosciute. La tragica scoperta è stata fatta da un passante poco prima ...

Giampiero Ingrassia : "Mia moglie è Morta d'infarto. Avrei dato la vita per lei" : "Barbara è morta nel 2013 all'improvviso per un infarto. Io stavo a Napoli per Frankenstein Junior, lei stava con mia figlia in settimana bianca e purtroppo è successo quello che è successo. Al suo funerale ho detto: 'Non so se sono stato uno dei mariti migliori, ma sicuramente Avrei dato la mia vita per te'". Nel corso del programma Vieni da me, l'attore Giampiero Ingrassia, figlio del grande Ciccio, ha parlato per la prima ...

Mila - la pallavolista Morta a 13 anni per un tumore. "Dedichiamole una schiacciata" : Mila Figueredo Dos Santos ha lottato per un anno contro un tumore al polpaccio, ma alla fine non c'è l'ha fatta. La 13enne di Rimini è morta e a darne notizia sui social è stata la Pallavolo Viserba, squadra con la quale la ragazzina giocava sin da piccolissima. "La nostra attenzione non è rivolta alle partite della settimana, ma a una ragazza speciale, una giovanissima atleta, Mila, che l'anno scorso a fine ...

Paola Barale forse incinta : la showgirl imMortalata da una fan in un negozio per bambini : In queste ultime ore, sui social network e sul web sta impazzando un gossip che riguarda una presunta gravidanza di Paola Barale. Una lettrice del portale "Isa e Chia" ha inviato una segnalazione corredata di foto che mostrano la showgirl intenta a far compere insieme ad un'amica in un negozio di articoli per bambini. La segnalazione sulla presunta gravidanza di Paola Barale Paola Barale, famosa showgirl ed ex compagna storica di Raz Degan, in ...

Mila - la pallavolista Morta a 13 anni per un tumore : Aveva scoperto il male un anno fa, nel settembre del 2017, tornando a casa da un allenamento. Sembrava solo un gonfiore al polpaccio. Lo ha combattuto per mesi, Mila. Era una pallavolista 13enne e la sua storia è finita sui social come molte altre di bambini che non riescono a sopravvivere un tumore. La sua viene da Rimini ed è stata resa pubblica dalla squadra per cui giocava. «La nostra attenzione non è rivolta alle partite della settimana, ma ...

Il vascone che ha già ucciso 5 orsi in 8 anni continua ad essere una trappola Mortale per bestie ed esseri umani! : Pochi giorni dopo il ritrovamento della madre e dei suoi 2 cuccioli annegati, il personale del Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise, ha vuotato la cisterna dall’acqua, alta circa un metro e mezzo ed intorno alla vasca, realizzata abusivamente negli anni Sessanta, è stata installata una recinzione elettrificata, alimentata da un pannello solare. Un impianto analogo a quelli che nel Parco impediscono agli orsi di raggiungere arnie, stazzi e frutteti ma ...

Giuliana Calandra - Morta l’attrice divenuta famosa per aver interpretato Mara Lagrasta ne L’allenatore nel pallone : Dietro ad ogni Oronzo Canà c’è sempre una Mara Lagrasta, in Canà. È morta ad 82 anni Giuliana Calandra che da grande attrice di spettacolo, sia che fosse cinema, teatro o tv, dopo decine e decine di parti in ogni genere di film, divenne popolarissima nell’interpretare la moglie di Lino Banfi ne L’allenatore nel pallone (1984). Il suo elogio con accento piemontese del barone Liedholm (“guarda che classe, che stile, che mani lunghe e affusolate”) ...

Sono sotto shock! Incidente per Michele Bravi - una donna è Morta : Il cantante ha riportato solo qualche escoriazione sul volto, si è subito fermato a prestare soccorso ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Saranno ora i magistrati ad esprimersi sulla base dei rilievi e delle perizie disposti sui veicoli. Michele Bravi è rimasto coinvolto giovedì sera attorno alle 19.50 a Milano in un Incidente stradale nel quale ha perso la vita una donna di 58 anni. L'ex vincitore di X Factor, 23 anni, era alla ...

Lutto per Oprah Winfrey : è Morta mamma Vernita : Golden Globe 2018: l'emozione di Oprah WinfreyGolden Globe 2018: l'emozione di Oprah WinfreyGolden Globe 2018: l'emozione di Oprah WinfreyGolden Globe 2018: l'emozione di Oprah WinfreyGolden Globe 2018: l'emozione di Oprah WinfreyGolden Globe 2018: l'emozione di Oprah WinfreyGolden Globe 2018: l'emozione di Oprah WinfreyGolden Globe 2018: l'emozione di Oprah WinfreyGolden Globe 2018: l'emozione di Oprah WinfreyGolden Globe 2018: l'emozione di ...

Michele Bravi nei guai : per l'incidente in cui è Morta una donna - rischia dai 2 ai 7 anni : È un incubo quello che sta vivendo Michele Bravi negli ultimi giorni: dopo aver avuto un grave incidente a Milano, si dice che il ragazzo sia sotto choc per la morte della donna che ha investito per errore. Le prime ricostruzioni che sono state fatte di quel momento, sostengono che il vincitore di X Factor stesse facendo una manovra in macchina, e che abbia speronato una motociclista di 58 anni, che purtroppo è deceduta durante il trasporto in ...

Donna Morta in incidente - Michele Bravi indagato per omicidio stradale : "Sono sconvolto" : Milano, 25 novembre 2018 - Michele Bravi, giovedì sera alla guida della Bmw del car sharing Drive Now che ha provocato l'incidente costato la vita a Rosanna Ida Colia. Stando alla ricostruzione della ...

La muffa uccide : una diciottenne è Morta dopo averla ‘respirata’ per mesi in università : La muffa è dannosa e può uccidere. Sottovalutarla può solo far aumentare il rischio per la propria salute. Olivia Paregol, 18 anni, è stata a stretto contatto con la muffa per mesi e ne è morta. Ha contratto un virus che colpisce le vie respiratorie: si tratta dell’adenovirus che nel solo New Jersey ha già ucciso 11 bambini. Gli studenti dell’università del Maryland frequentata da Olivia avevano denunciato la presenza di muffa ...

Il cantante Michele Bravi ha annullato tutti i suoi concerti dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in cui è Morta una persona : Il cantante Michele Bravi, vincitore della settima edizione di X Factor, è rimasto coinvolto in un incidente in cui è morta una donna di 58 anni. Lo ha comunicato lo staff dello stesso Bravi sulla sua pagina Facebook. L’incidente è