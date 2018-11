Moric VS D' Eusanio | lite da Chiambretti | Quante gocce di valium hai preso prima di

Nina Moric dopo la lite con Alda D’Eusanio da Chiambretti : lo sfogo : Nina Moric e lo scontro con Alda D’Eusanio a La repubblica delle donne: le spiegazioni sui social Chi ha seguito ieri sera il nuovo programma di Chiambretti non si sarà perso sicuramente lo scontro avvenuto tra Nina Moric e Alda D’Eusanio. Alla modella croata, ospite de La repubblica delle donne, non è piaciuto il modo […] L'articolo Nina Moric dopo la lite con Alda D’Eusanio da Chiambretti : lo sfogo proviene da Gossip e ...

Nina Moric litiga con Alda D'Eusanio da Chiambretti : scontro in studio e volano insulti : Ieri sera nel corso della nuova puntata del programma La repubblica delle donne condotto da Piero Chiambretti su Rete 4, abbiamo visto che si è parlato anche di Fabrizio Corona e Asia Argento e tra le ospiti in studio vi era la bella Nina Moric , la quale è stata protagonista di un durissimo scontro verbale con la giornalista Alda D'Eusanio , presenza fissa del programma del mercoledì sera di Chiambretti . Tra le due donne sono volate parole grosse ...

