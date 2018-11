Morbillo | boom di casi nel mondo | nel 2017 110mila morti

Morbillo - è boom di casi in Italia : ecco le 7 Regioni in cui dilaga l’epidemia - record in Sicilia [DATI] : Il Morbillo continua ancora a ‘colpire’ in Italia, soprattutto in sette Regioni che hanno registrato l’88,2% dei casi contati nei primi nove mesi dell’anno: in totale ben 2.295, di cui 44 lo scorso settebre. A ‘soffrire’ di piu’ e’ la Sicilia con 1.117 casi, seguita dal Lazio con 235, Campania con 181, Calabria con 177, Lombardia con 149, Emilia-Romagna con 89 e Toscana con 76. Non vengono ...