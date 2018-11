Monito di Mattarella | ' Il bilancio dello Stato è bene pubblico'

Mattarella : rastrellamento ebrei Roma Monito per nostra civiltà : Roma – Quest’anno si celebra il 75esimo anniversario del 16 ottobre 1943, quando, durante l’occupazione nazista di Roma, oltre 1.000 ebrei Romani furono presi e deportati nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Solo un esiguo numero, 16 persone, tra cui una sola donna, tornarono alle loro case. La Comunita’ di Sant’Egidio e la Comunita’ Ebraica di Roma, come ogni anno dal 1994, ricordano questo tragico ...

SERGIO MATTARELLA - Monito AL GOVERNO/ Da Pontedera omaggio a Gronchi : “Presidente garante della Carta” : MATTARELLA a Pontedera per omaggiare Gronchi: in lettera ad Assolombarda punge il GOVERNO, "politica e istituzioni siano responsabili e si sforzino per il bene comune".(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 17:15:00 GMT)

Sergio Mattarella - “Tensione politica pesa su fiducia”/ Pontedera - il Monito del capo dello Stato : Mattarella a Pontedera per omaggiare Gronchi: in lettera ad Assolombarda punge il Governo, "politica e istituzioni siano responsabili e si sforzino per il bene comune".(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 14:52:00 GMT)

Mattarella - martirio Monito a civiltà : ANSA, - ROMA, 16 OTT - Il sacrificio, la tribolazione, il martirio di tanti innocenti, e' un monito permanente alla nostra civilta', che si e' ricostruita promettendo solennemente "mai piu'" e, ...

Mattarella ricorda la Shoah : "È un Monito perenne a svuotare i depositi di intolleranza" : "Il sacrificio, la tribolazione, il martirio di tanti innocenti, è un monito permanente alla nostra civiltà, che si è ricostruita promettendo solennemente "mai più" e, tuttavia, ogni giorno è chiamata a operare per svuotare i depositi di intolleranza, per frenare le tentazioni di sopraffazione, per affermare il principio dell'eguaglianza delle persone e del rispetto delle convinzioni di ciascuno". Così ...

Il Monito di Mattarella : le autorità indipendenti vanno rispettate : DALL'ITALIA Le autorità indipendenti vanno rispettate, ha detto Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica ha aggiunto che “servono dei limiti perché l’esercizio del potere può fare acquisire il senso del dominio”. “Meno parlo, meglio è...”, ha detto il ministro degli Affari europei Paolo S

Dl sicurezza - dopo il Monito di Mattarella l'incognita fiducia. Salvini : 'spero di no' : Il M5s auspica uno 'studio attento' del decreto, alla luce del richiamo del Colle. Critico Gasparri, FI,: 'ma dove sono le assunzioni delle forze dell'ordine promesse in tV?' -

Il Monito di Mattarella sul decreto sicurezza : Stasera è apparso sulla Gazzetta Ufficiale, domani sarà in vigore. Il decreto Salvini sulla sicurezza entra nell’ordinamento italiano tra una firma ed una precisazione. Dal Quirinale, il Capo dello Stato ha dato il via libera, ma non senza inviare una lunga e dettagliata lettera al governo in cui ribadisce l’intangibilità di alcuni diritti – anche degli immigrati – che sono garantiti dalla ...

Decreto Salvini : la firma - con Monito - di Mattarella : In una lettera inviata al premier Conte, il presidente della Repubblica ricorda che restano fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato. Il vipremier su Fb: 'rispettiamo la ...

Manovra - Monito di Mattarella : 'indispensabile solidità dei conti'. Salvini : 'tranquillo - si cambia rotta' : Il vicepremier Di Maio difende il Def: arriva il team 'mani di forbici', è il più grande piano di investimenti della storia italiana - Poco meno di 48 ore dopo il varo della prima Manovra del governo ...

Il duro Monito di Mattarella : 'I conti devono essere in ordine' : La Costituzione 'rappresenta la base e la garanzia della nostra libertà, della nostra democrazia. Detta le regole della nostra convivenza e indica i criteri per i comportamenti e le decisioni ...

Manovra - Monito di Mattarella : “La Costituzione chiede equilibrio di bilancio” : Il Capo dello Stato invita il governo a tenere in ordine i conti e il bilancio dello Stato. La replica di Salvini: "La Costituzione impedisce forse di cambiare la legge Fornero, di ridurre le tasse alle partite Iva e alle imprese, di aumentare le pensioni di invalidità, di assumere migliaia di poliziotti, carabinieri e pompieri, di aiutare i giovani a trovare un lavoro?".Continua a leggere