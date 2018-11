Modifica del DNA umano | quanto è rischioso?

Le risposte del ricercatore delle bambine geneticamente Modificate alle critiche : (foto: Getty Images) In Cina sono nate le prime due bambine geneticamente modificate. Due gemelline, chiamate fantasiosamente Lulu e Nana, per mantenerne l’anonimato. Se fosse tutto vero si tratterebbe di un passo epocale per la scienza, ma all’annuncio di He Jiankui, il ricercatore cinese della Southern University of Science and Technology of China che sostiene di essere il responsabile della sperimentazione, non potevano che ...

Napoli - l’ex vice di Ancelotti sul turnover : “Si rischia di Modificare le caratteristiche della squadra” : Giorgio Ciaschini, ex vice di Carlo Ancelotti, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha commentato lo 0-0 del Napoli col Chievo, che ha aumentato il distacco dalla Juventus capolista. In particolare, si è soffermato sul consistente turnover, cui il tecnico ex Milan è solito affidarsi in campionato: “Ancelotti è in grado di valutare i calciatori a sua disposizione. Giustamente ha alternato giocatori che avevano giocato anche con la ...

Per Salvini possibile una Modifica della finanziaria - ma Di Maio è contrario : "Per me non esiste"; è questa la risposta del vicepremier del Movimento 5 Stelle dopo che il leader della Lega Matteo Salvini ha lasciato trasparire la sua volontà di rimettere le mani sulla nuova manovra finanziaria che con molta probabilità entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2019. La Commissione Europea ha bocciato nuovamente il testo della Legge di Stabilità per via del probabile sforamento del deficit del 2,4 %; cosa che lascia ...

PlayDiablo4.com : l'autore Modifica il redirect del sito : In seguito all'annuncio di Diablo Immortal per mobile, i fan storici della saga si sono scatenati e sono piovute moltissime critiche, soprattutto da chi si aspettava un vero e proprio nuovo capitolo. Recentemente sono spuntate alcune indiscrezioni che vorrebbero il possibile Diablo 4 in via di sviluppo, ma ora si torna a parlare dello scherzo dell'utente Reddit, "Zeiin", che, dopo l'annuncio del discusso Immortal, registrò il dominio ...

Francia e Germania vogliono Modificare il bilancio dell'Ue. La nuova proposta creerebbe grossi problemi all'Italia : 18/11/2018 - 13:41 All'Eurogruppo di lunedì, i ministri dell'Economia di Francia e Germania presenteranno una proposta elaborata da Merkel e Macron per riformare la gestione del bilancio dei Paesi della zona euro. Tedeschi e francesi ritengono che sia ...

Accuse alla Casa Bianca : usato un video Modificato per cacciare il giornalista della Cnn : Genova - La Casa Bianca avrebbe manipolato il video della conferenza stampa dopo le elezioni di Midterm negli Usa, quella da cui è stato 'cacciato' il giornalista Jim Acosta della Cnn , per farlo ...

Scontro nel Pd - Modifica dello statuto rinviata al Congresso. Orlando 'Accettiamo per non creare il caos' : È una regola fondativa del Pd e un perno del suo statuto, della sua identità politica e della sua visione delle istituzioni. L'idea di toglierla di mezzo può far parte della discussione 'ne' ...

Pd : nessuna Modifica allo statuto prima del Congresso : Lo statuto del Pd non subirà alcuna modifica prima del Congresso. Lo ha deciso la Commissione statuto nell'ultima riunione che precede l'assemblea nazionale. nessuna ipotesi di cambiamento dunque ...

Riforma concorso scuola - notizie 31/10 : verso la Modifica di un pezzo della legge 107 : Si va verso la modifica di un altro pezzo della legge 107: con la legge di Bilancio potrebbero cambiare diversi aspetti legati al concorso scuola. Ne parlava ampiamente un articolo di ieri di Italia Oggi, in cui si annunciavano tra le modifiche i requisiti di accesso al concorso, il taglio della durata del Percorso FIT, la modifica delle prove e l’addio agli ambiti territoriali. Ma teniamo a sottolineare, che si tratta di una bozza, ...

Decreto fiscale - i parlamentari M5s Ruocco e Lannutti : “Sia Modificato sui principi ispiratori del Movimento” : “Il Decreto fiscale dovrà essere modificato rispettando i principi ispiratori del Movimento 5 stelle”. Dopo che la crisi con la Lega sul maxicondono è stata evitata, la presidente della commissione Finanze della Camera Carla Ruocco e il senatore Elio Lannutti, entrambi eletti con il M5s, hanno diffuso una nota in cui chiedono che siano cambiate alcune parti. “Molte delle disposizioni del provvedimento all’esame del Senato sono ...

Ponte Morandi : bozze tecniche sullo stato del viadotto Modificate per ammorbidirle : Secondo la Guardia di Finanza che indaga su questo aspetto, dopo le ispezioni sul Ponte e prima del drammatico crollo, i documenti sarebbero stati modificati per evitare controlli più invasivi e costosi alla struttura. La Spesa, che si occupa del servizio di sorveglianza e manutenzione delle infrastrutture, dal suo canto rigetta ogni accusa: "Tutto regolare"Continua a leggere

Caso Cucchi - 6 indagati : anche colonnello che suggerì Modifica dello stato di salute : Sei persone sono state indagate nel nuovo filone di indagine sulla morte di Stefano Cucchi: si tratta di cinque carabinieri e un avvocato per cui si ipotizza il reato di falso. Tra i militari dell'...

La Polonia deve sospendere la legge che Modifica la Corte Suprema - ha detto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea : Ma non è detto che il governo polacco decida di obbedire The post La Polonia deve sospendere la legge che modifica la Corte Suprema, ha detto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea appeared first on Il Post.

Di Maio ha detto che il testo della Manovra è stato Modificato da una 'manina'. Cosa è successo : 'Non so se è stata una manina politica o una manina tecnica, in ogni caso domattina , giovedì 18 ottobre, ndr , si deposita subito una denuncia alla Procura della Repubblica perchè non è possibile ...