Mobilità | verso l’azzeramento delle emissioni al 2040

(Di giovedì 29 novembre 2018) “Solo a Milano, più della metà degli spostamenti in ambito urbano è già oggi a zero, soprattutto grazie alle linee metropolitane e del passante ferroviario, mentre solo il 9% degli spostamenti è in bici o a piedi“. Lo afferma Andrea Poggio, ResponsabileSostenibile Legambiente, che in occasione della seconda giornata del Forum QualEnergia, organizzato a insieme a La Nuova Ecologia e Kyoto Club in partenariato con Cobat, ha illustrato i risultati di una elaborazione di Legambiente. Secondo Poggio, “è significativo che, specie in città, laelettrica o non motorizzata copra una parte importantetratte che quotidianamente milioni di cittadini compiono. La sfida oggi è dotarsi di un programma serio di transizione ad unatotalmente a ‘zero’, non solo per le città ma anche per tutte le regioni d’Italia. ...