Milena Gabanelli torna in Rai? La giornalista a Blogo smentisce | Non mi

Milena Gabanelli torna in Rai? Lei a Blogo smentisce : "Non mi risulta" : "Io lascio il Corriere della Sera per tornare in Rai? Lo chieda a Dagospia. Io non sono informata. Non mi risulta. Non mi riguarda, non ne so nulla, veramente". Milena Gabanelli, interpellata da Blogo, smentisce l'indiscrezione lanciata da Dagospia pochi minuti fa secondo la quale sarebbe in procinto di lasciare Il Corriere della Sera per tornare in Rai.prosegui la letturaMilena Gabanelli torna in Rai? Lei a Blogo smentisce: "Non mi ...