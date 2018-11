ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Milano, spinte e schiaffi ai bambini dai 2 ai 5 anni: ai domiciliari un maestro d’asilo - Andreinazaccar1 : RT @fattoquotidiano: Milano, spinte e schiaffi ai bambini dai 2 ai 5 anni: ai domiciliari un maestro d’asilo - Cascavel47 : Milano, spinte e schiaffi ai bambini dai 2 ai 5 anni: ai domiciliari un maestro d’asilo - fattoquotidiano : Milano, spinte e schiaffi ai bambini dai 2 ai 5 anni: ai domiciliari un maestro d’asilo -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Schiaffeggiava spintonavatra i 2 e i 5suoi alunni. Per questo undi una scuola dell’infanzia di Pero, in provincia di, è stato arrestato per maltrattamenti su minori. L’uomo è ora aiQuarantadue gli episodi violenti registrati dalle telecamere nascoste installate dai carabinieri. La misura, richiesta dalla Procura del capoluogo lombardo, è arrivata al termine di un’indagine durata circa un mese.L'articoloaidai 2 ai 5: aiund’asilo proviene da Il Fatto Quotidiano.