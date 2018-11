Milano | sindaco Pero | sconvolti da arresto maestro violento

L'Attila alla Scala di Milano - sindaco della bergamasca : "Censurate la scena blasfema" : Il primo cittadino di Cenate Sotto ha scritto al sovrintendente Pereira perchè venga tagliato il momento in cui una donna prende la statua della Vergine Maria e la scaraventa a terra

'Rispettale' su Instagram il sindaco di Milano Sala con il simbolo della giornata contro la violenza sulle donne : Solo una parola: 'Rispettale', seguita dall'hashtag #nonènormalechesianormale, che indica la campagna per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne . Il post su Instagram è del sindaco ...

"Rispettale" : su Instagram il sindaco di Milano Sala con il simbolo della giornata contro la violenza sulle donne : Sala posta una foto con la compagna Chiara Bazoli: nello scatto lui ha un segno rosso sotto l'occhio, simbolo della campagna #nonènormalechesianormale

Tutti gli effetti nefasti del decreto Dignità - che farà il sindaco Sala a Milano nelle municipalizzate? - : L'approfondimento di Walter Galbusera, già ai vertici della Uil Il sindaco Beppe Sala, che chiede alla CGIL Lombarda di promuovere iniziative concrete, coglierà l'occasione propizia per cambiare il "...

Milano - il sindaco Sala si scusa per i tramezzini in mensa : Milano, askanews, - A causa di uno sciopero del personale di Milano Ristorazione ai bambini delle scuole milanesi sono stati serviti tramezzini al posto del solito pasto in mensa, di scarsa qualità ...

A Milano tramezzini al posto del pasto in mensa a scuola | Il sindaco Sala : "Vicenda inaccettabile" : Il pranzo sostitutivo, servito nelle giornate di lunedì e martedì a causa dell'assemblea sindacale del personale della partecipata che eroga il servizio, è stato criticato dai genitori che chiedono uno sconto del 5%

Chiusure domenicali - alta tensione tra Di Maio e il sindaco di Milano. Ma le proposte di legge sono ferme : Botta, risposta e controreplica. Sulle Chiusure domenicali, sbotta il sindaco di Milano Giuseppe Sala che, al vicepremier pentastellato Luigi Di Maio, non le manda a dire: “Falle ad Avellino, non rompere le palle a Milano”. Le dichiarazione del primo cittadino del capoluogo lombardo arrivano nel corso del suo intervento al forum milanese sull’occupazione femminile Elle active!. Secondo Sala la proposta di Di Maio sulle Chiusure domenicali ...

Il sindaco di Milano contro Di Maio : "Le chiusure domenicali le facciano ad Avellino - non rompano le palle a noi" : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite a un convegno all'università Bicocca, è tornato a bomba sulla questione delle chiusure domenicali di negozi ed esercizi pubblici. "Se le vogliono fare in provincia di Avellino - ha detto nel corso di un panel - le facciano, ma a Milano è contro il senso comune. Pensassero alle grandi questioni politiche, non a rompere le palle a noi che abbiamo un modello che funziona e 9 milioni ...

Il sindaco di Riace Lucano a Milano - folla per incontrarlo. Sala : "Mimmo - siamo con te" : Il primo cittadino del paese calabrese, indagato per la gestione dei profughi, invitato dal gruppo 'Milano in Comune'. Centinaia di persone in coda a Palazzo Marino

Milano - il sindaco Sala contro la commemorazione fascista al Campo X del Cimitero Maggiore : “Inaccettabile” : La marcia non s’ha da fare. Questa, in sintesi, la posizione del sindaco di Milano Giuseppe Sala in merito alla commemorazione organizzata da Arditi d’Italia e Memento per il 1 novembre in ricordo dei caduti della Repubblica sociale italiana sepolti al Cimitero Maggiore, nel capoluogo lombardo. “Ancora una volta gruppi neofascisti propongono una commemorazione al Campo X del Cimitero Maggiore. Un gesto che non possiamo accettare” ha scritto il ...

Pacetti contro Pd Lazio : suggerimenti per sindaco Sala a Milano? : Roma – “Caro Pd Lazio, questa e’ Milano, oggi. Vuoi dire qualcosa al sindaco Sala? Hai suggerimenti? Te lo chiedo perche’ sei stato velocissimo nell’attaccare la sindaca Virginia Raggi. Nelle citta’ a guida Pd se cadono gli alberi e’ solo per colpa del vento. A Roma no, a Roma e’ #TuttaColpaDellaRaggi giusto? Ho perso il conto delle vostre gaffe, sara’ #TuttaColpaDiSala?”. Lo scrive su ...

Milano - lettera al sindaco della famiglia arcobaleno : "Le nostre figlie hanno i diritti di tutti i bambini" : Anna e Maria sono nate dieci mesi fa in California, i loro padri scrivono a Sala: "TrascrivA l'atto di nascita americano in cui risultiamo due papà, e quello di tutti i bimbi in attesa"

Olimpiadi invernali 2026 - il sindaco di Milano Sala ribadisce : “sarà evento low cost” : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ha parlato di Olimpiadi low cost in riferimento all’evento che nel 2026 potrebbe ospitare la città meneghina assieme a Cortina Le Olimpiadi del 2026 saranno “low cost”. Lo assicura il sindaco di Milano Giuseppe Sala che, arrivando al Teatro alla Scala di Milano per prendere parte all’assemblea generale di Assolombarda, spiega: “Pensate che si farà un impianto solo, sarà il ...

Milano - il sondaggio sul sindaco : il 60% promuove Sala - ma la Lega raddoppia : A Milano si vive bene, l'amministrazione Sala è promossa a pieni voti dalla maggioranza degli elettori ma il centrosinistra perde consensi e rischierebbe la sconfitta in caso di eventuali elezioni ...