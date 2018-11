Milano | schiaffi e spinte a bimbi dell' asilo | maestro ai domicliari

Milano - legati e malmenati dalla badante : "Basta!" - poi gli schiaffi agli anziani : Milano , 19 novembre 2018 - L'anziano imbav agli ato imbav agli ato con una sciarpa vede entrare quegli uomini in casa e chiede d'istinto: «Chi siete?». «Siamo della polizia», la risposta rassicurante. E ...

Schiaffi alla figlia di un anno "perché nata femmina" : padre condannato a Milano : Violenze anche sulla moglie sposata in Pakistan quando lei aveva 15 anni. Il gup lo condanna a 3 anni e 8 mesi anche per violenze sulla consorte

Milano - ‘schiaffi’ alla figlia neonata e violenze sulla moglie : afgano di 30 anni condannato a tre anni e otto mesi : Calci e pugni alla moglie e ‘schiaffi‘ alla figlia neonata, solo perché femmina. Per questo un uomo di 30 anni di origine afgana è stato condannato a 3 anni e 8 mesi dal Gup di Milano, Guido Salvini. Le accuse sono di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale. Diversi i soprusi subiti dalla donna, sposa bambina a 15 anni in Pakistan. L’uomo ha infatti stuprato più volte la compagna. Durante le violenze, oltre alle mani, per ...