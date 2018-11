Milano | rapina in gioielleria | presi membri della gang Pink Panthers

Milano. Rapina alla gioielleria Paradiso Luxury : arrestati i Pink Panthers : Il 20 dicembre 2017 in via Pontaccio a Milano una banda rapinò la gioielleria “Paradiso Luxury”. A quasi un anno

Milano : rapinarono gioielleria - polizia arresta 'Pink panthers' : Milano, 29 nov. (AdnKronos) - La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti degli autori della rapina commessa il 20 dicembre 2017 in via Pontaccio a Milano ai danni della gioielleria 'Paradiso luxury' e appartenenti al gruppo di origine balcanica denomi

Milano : arrestato autore di furti con strappo e una rapina (2) : (AdnKronos) - Nell’ambito della ricerca di altre potenziali vittime dell’uomo, i poliziotti del Commissariato di P.S. Lorenteggio hanno scoperto e verificato che il 15 luglio, una donna, mentre si trovava in via Scanini di fronte all’intersezione con via Sorrento con un’amica, è stata avvicinata da

Milano : arrestato autore di furti con strappo e una rapina : Milano, 26 nov. (AdnKronos) - La Polizia di Stato sabato scorso ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di L. A., italiano di 44 anni, ritenuto responsabile di tre furti con strappo ed una rapina aggravata a Milano. L’attività investigativa degli agenti del Commissari

Banda di rapinatori nordafricani semina terrore a Milano : Nella notte tra sabato e domenica sono state commesse tre rapine ai danni di tre ragazzi da parte di una Banda di nord africani che dovrebbero avere tra i 17 e i 25 anniSono tutti ragazzini i componenti della Banda che sabato ha seminato il terrore a Milano, in zona Morivione. Infatti, stando a quanto raccontato dai testimoni, il gruppetto sceglieva a caso le proprie vittime. L'importante è che avessero più o meno la loro età. Il primo colpo, si ...

Milano : polizia arresta rapinatore seriale di farmacie : Milano, 24 nov. (AdnKronos) - La polizia ha fermato a Grezzago un 26enne per tre rapine consumate a Milano, due farmacie di Corso Buenos Aires e di via Piccinni, colpi messi a segno tra il 29 ottobre ed il 14 novembre scorso. Gli agenti del commissariato Città Studi, in collaborazione con il persona

Milano - violenta rapina in farmacia di via Boifava : 4 arresti - : Sono un italo-serbo e un egiziano. La polizia ha arrestato altri due componenti della banda di baby rapinatori che hanno assaltato martedì sera la farmacia di via Boifava, a Milano, e per la quale ...

Milano - la ragazza con la pistola : Micol - a soli 18 anni - rapina farmacia con due complici : Da ragazza di periferia, come tante altre, a rapinatrice in poche ore. Martedì sera Micol Chessa, 18 anni compiuti da poco, ha fatto irruzione con due complici in una farmacia di Milano, in via Boifava, al quartiere Gratosoglio, nella zona sud della città. Una rapina come tante in quel locale – solo l’anno scorso ne hanno subite una decina – se non fosse stato per quella giovane incappucciata che teneva in mano una Beretta, mentre un suo ...

Rapina in una farmacia a Milano : cadono in moto e si sparano addosso. Presi : Una Rapina che poteva costare caro in una farmacia di Milano. È entrata nell’esercizio commerciale impugnando una Beretta 9 per 21 e l’ha agitata davanti alle farmaciste, ridendo, per farsi consegnare l’incasso.“Non vi facciamo nulla, dateci i soldi, niente paura”, diceva Micol Chessa, classe 2000, “Cercavano il fondo cassa – ha raccontato la farmacista al Corriere Milano che ripercorrere i fatti, avvenuti attorno alle 20:30 di ...

Milano - rapina in farmacia. Arrestata Micol Chessa - la ladra che punta la pistola e ride : Una rapina finita male, quasi una barzelletta, che però è diventata pericolosa. Protagonisti, tre ragazzi giovanissimi, tra cui una 18enne: un facile bottino da 300 euro, da dividere in...

Milano : rapina farmacia via Boifava - altri due arresti (2) : (AdnKronos) - Dopo i primi due arresti per la rapina in via Boifava, le manette sono scattate ieri per un cittadino italo-serbo. Gli agenti del Commissariato di Scalo Romana lo hanno identificato e hanno sequestrato in casa le scarpe probabilmente utilizzate per la rapina ancora infangate, dopo la f

Milano : rapina farmacia via Boifava - altri due arresti : Milano, 15 nov. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato un cittadino italo-serbo ed un egiziano per reati legati alla rapina compiuta martedì sera alla farmacia di via Boifava a Milano e per la quale erano già stati arrestati un giovane di origine marocchina e una ragazza italiana. Maggiori dettagli v

Milano - tre rapinatori in fuga sparano alla polizia : quattro ore di caccia all’uomo - poi fermati : Sono in tre in scooter. Ragazzi giovanissimi. Hanno appena messo a segno una rapina nella farmacia di via Pietro Boifava al Gratosoglio, quartiere alla periferia sud di Milano. alla vista di una volante della polizia, provano a fuggire. Gli agenti ingaggiano un inseguimento e i tre vanno a sbattere contro le barriere di un ponte pedonale sul Lambro...

Milano - rapina in casa del senatore Caliendo : Durante la sua lunga carriera politica è stato anche sottosegretario alla giustizia durante la legislatura di Berlusconi. Nonostante le sue origini napoletane ha vissuto gran parte della sua ...