Milano Digital Week 2019 | innovare con l' Intelligenza Urbana

Fastweb e l'Università Milano-Bicocca lanciano un progetto per il Benessere Digitale : Fastweb e l'Università Milano-Bicocca annunciano un interessante progetto che ha visto impegnati oltre 3.600 studenti di 18 scuole superiori di secondo grado

Swarovski illumina Milano : per il 2018 un nuovo albero di Natale - sempre più digitale : L’inaugurazione dell’albero di Natale Swarovski a Milano martedi 4 dicembre alle ore 17.30 in Galleria Vittorio Emanuele, II Per il quinto anno consecutivo, Swarovski festeggia la magia e l’emozione del Natale con il tradizionale albero di Natale, dono della maison austriaca alla città di Milano. Da fine novembre al 6 gennaio 2019, la Galleria Vittorio Emanuele II si illuminerà grazie al Digital Christmas Tree di Swarovski, ...

Milano : 1 mln per digitalizzazione pratiche sportello unico edilizia : Milano, 1 nov. (AdnKronos) - Rendere più efficaci i servizi dello sportello unico dell’edilizia attraverso la dematerializzazione delle pratiche. Con questo obiettivo la Giunta comunale di Milano ha approvato l’assegnazione di spesa di 983.365 euro (cofinanziati a metà tra Comune e fondi europei) pe

Milano. Tari imprese nel cassetto digitale realizzato da Infocamere : Tari a portata di click anche per le imprese milanesi. Grazie alla collaborazione tra Infocamere e Comune di Milano, infatti,

Milano : Tari per imprese disponibile in cassetto digitale di Infocamere : Milano, 29 ott. (AdnKronos) - Tari a portata di click anche per le imprese milanesi. Grazie alla collaborazione tra Infocamere e Comune di Milano da oggi all’interno del cassetto digitale disponibile sulla piattaforma impresa.italia.it, gli imprenditori milanesi potranno trovare tutte le informazion

Al via i Mashable Social Media Days : la rivoluzione digitale va in scena a Milano : Noi abbiamo cercato di invertire il normale approccio del mondo finanziario: siamo partiti dall'esigenza del cliente per ricondurlo a un prodotto finanziario". Ospite dei Mashable Social Media Day ...