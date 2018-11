Milano | calci e strattoni ai bambini | arrestato maestro d' asilo

Schiaffi - spinte e calci ai bimbi dell’asilo : maestro arrestato vicino a Milano | : Nelle immagini delle telecamere nascoste piazzate nelle aule si vedono i piccoli scaraventati a terra o sgridati violentemente

Gran Galà del Calcio - a Milano si premiano i protagonisti della passata stagione : L'Aic, organizzatrice del Gran Galà del Calcio, premierà il prossimo 3 dicembre i protagonisti della passata stagione calcistica sul palco del Megawatt Court di Milano. Saranno scelti i migliori delle varie categorie: allenatore, arbitro, giovane di Serie B, calciatore e calciatrice. Verrà inoltre scelta la miglior formazione, ossia gli 11 migliori giocatori ruolo per ruolo selezionati da una giuria di allenatori, arbitri, giornalisti, ex ...

Calciomercato Milan - la trattativa con Ibra entra nel vivo : Raiola è a Milano - Zlatan attende notizie : Il Milan fa sul serio per riportare in Serie A Zlatan Ibrahimovic. Il procuratore Raiola attualmente si trova in Italia anche trovare un altro suo assistito rossonero, l’infortunato Giacomo Bonaventura ormai prossimo all’operazione al ginocchio. La trattativa a breve potrebbe entrare nel vivo con Ibra che attende notizie dagli Stati Uniti. La proposta di Leonardo riguarda i primi sei mesi del 2019 con la possibilità di ...

Calcio - "Siamo tutti Milano" : la partita che aiuta i bambini affetti dalla Sindrome di Alexander : "Siamo tutti Milano" non è solo uno slogan. Domani pomeriggio, 17 Novembre, alle ore 18 a Segrate presso il centro Don Giussani andrà in scena un evento benefico che coinvolge tutte le facce del ...

Milano. In corso Torneo di calcetto 6×5 e Calcio 6 donna : La seconda edizione di “Torneo del calcetto 6 x 5 2018” si svolgerà oggi, venerdì 16 novembre, dalle 19 alle

Calci - pugni e coltellate : ragazzino massacrato a Milano per uno 'sgarro' alla gang Ms13 : Avevano letteralmente massacrato un ragazzino ancora minorenne. Quattro uomini - tutti cittadini sudamericani - sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Milano con le accuse di tentato omicidio ai ...

Inter e Milan - accordo su San Siro. Milano avrà un solo stadio di calcio : I due club rompono gli indugi. Trattativa con il comune per la proprietà e ristrutturazione del Meazza senza tralasciare l'idea di un nuovo impianto

Milano - giovedì di follia : fidanzati aggrediscono agente Atm a calci : L'agente dell'Atm era intervenuto nella mattinata di ieri in seguito alla chiamata di alcuni passeggeri che segnalavano la presenza di due fidanzati che stavano prendendo a calci le porte dei bagni.calci e un pugno in faccia, quello ricevuto dall'agente dell'Atm intervenuto per calmare i ragazzi che nella mattinata di ieri hanno seminato il panico in piazza Sigmund Freud a Milano. I due agenti intervenuti hanno condotto i ragazzi all'esterno ...

Il calciomercato oggi – Derby di Milano - nuovo portiere per la Juve? : La Juventus è pronta ad investire circa 15 milioni di euro per un nuovo portiere. Dalla Spagna rimbalza la voce che Paratici avrebbe già fatto un’offerta per il portiere del Real Keylor Navas. L’estremo difensore sarebbe pronto a giocarsi la maglia numero 1 della Juve con Perin e Szczesny ma con l’ex Genoa che potrebbe anche partire. Inter e Milan sono pronte a scendere pesantemente sul mercato per rafforzare le rispettive rose. Sul ...

Calciomercato : super derby di Milano per un forte centrocampista [NOME - FOTO - DETTAGLI] : 1/3 ...

Rivolta al carcere minorile Beccaria di Milano : calci - pugni e morsi agli agenti : Manca l'acqua calda nei bagni, i giovani detenuti aggrediscono la polizia penitenziaria. I sindacati degli agenti: "Pronti alla protesta"

Calcio femminile - UFFICIALE : l’Inter avrà una sua squadra. Acquisito il titolo della Asd Inter Milano : E’ UFFICIALE: l’Inter avrà una sua squadra nel Calcio femminile. Con una nota pubblicata sul proprio sito UFFICIALE, la società nerazzurra ha infatti annunciato l’acquisizione del titolo sportivo dell’Asd femminile Inter Milano (attualmente prima in Serie B a punteggio pieno dopo due giornate) e, nello stesso tempo, delle prestazioni delle calciatrici appartenenti alla Prima Squadra e alla Primavera. Pertanto il progetto ...

