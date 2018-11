Milano | arrestato dai Carabinieri il maestro di un asilo per aver maltrattato i bambini

Milano - calci e strattoni ai bambini : arrestato maestro d'asilo : Milano , askanews, - Urla, strattoni , perfino calci . Queste immagini testimoniano gli episodi di violenza, filmati dai carabinieri di Pero, in provincia di Milano che hanno portato all'arresto di un ...

Tenta tre stupri sul treno Genova- Milano - arrestato 32enne tunisino pluripregiudicato : Un pluripregiudicato tunisino di 32 anni è stato arrestato in stazione Centrale a Milano dalla polizia: l'uomo è accusato di aver Tenta to di compiere tre violenze sessuali a bordo di treni nella ...

Milano : arrestato autore di furti con strappo e una rapina (2) : (AdnKronos) - Nell’ambito della ricerca di altre potenziali vittime dell’uomo, i poliziotti del Commissariato di P.S. Lorenteggio hanno scoperto e verificato che il 15 luglio, una donna, mentre si trovava in via Scanini di fronte all’intersezione con via Sorrento con un’amica, è stata avvicinata da