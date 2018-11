Milano | A Fontana | esterrefatto per arresto maestro d' asilo | bene legge

Olimpiadi invernali - candidatura Milano-Cortina 2026 – Arianna Fontana orgogliosa : “noi atleti ci crediamo” : Arianna Fontana commenta la candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026 “Sono la campionessa olimpica a PyeongChang nella gara dei 500 metri di short track. Ho partecipato a 4 edizioni dei Giochi e ho vinto otto medaglie. Nella mia disciplina nessuna donna c’era mai riuscita e di questo sono molto orgogliosa. Così come sono stata orgogliosa di aver sfilato da portabandiera alla cerimonia d’apertura dei ...

Alberto Fontana riceverà l’Ambrogino d’Oro : “Un onore e un passo avanti per una Milano inclusiva e accessibile a tutti” : l’Ambrogino d’Oro verrà conferito anche ad Alberto Fontana, da oltre vent’anni impegnato nel Terzo settore, ma non solo, divenendo nel tempo uno dei punti di riferimento più importanti a Milano nell’ambito dei servizi dedicati alle persone con disabilità, tra le altre cose per la professionalità orientata ai temi della sussidiarietà, sanità, ricerca scientifica e inclusione lavorativa di categorie svantaggiate. Il Comune di Milano quest’anno ...

Il Popolo del Family Day si ricompatta - prima riunione programmatica con il ministro Fontana a Milano : Roma - Il Popolo del Family Day si ricompatta. Numerosi amministratori locali da tutta Italia si riuniranno sabato 17 novembre, a Milano per rilanciare un'agenda politica in materia di famiglia, vita e libertà educativa. Sul tappeto temi come l'utero in affitto, le adozioni omo-genitoriali, la legalizzazioni delle cosiddette droghe leggere, il contrasto al ...

Smog : A.Fontana - no a polemica con Milano : ANSA, - Milano, 31 OTT - "Polemiche non ne ho mai fatte e mai ne farò": è quanto assicura il governatore della Lombardia Attilio Fontana, interpellato sulle recenti polemiche tra Regione e Comune di ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Arianna Fontana a novembre sarà la testimonial della candidatura italiana : Arianna Fontana continua a rappresentare l’Italia degli sport Invernali all’estero: dopo essere stata la portabandiera del Bel Paese alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (dove poi fu oro nei 500 metri femminili dello short track), l’azzurra sarà la testimonial della candidatura congiunta Milano-Cortina per il 2026. Il 28 novembre infatti a Tokyo si terrà la presentazione ufficiale della ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Arianna Fontana a novembre sarà testimonial per la candidatura italiana : Arianna Fontana continua a rappresentare l’Italia degli sport Invernali all’estero: dopo essere stata la portabandiera del Bel Paese alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (dove poi fu oro nei 500 metri femminili dello short track), l’azzurra sarà la testimonial della candidatura congiunta Milano-Cortina per il 2026. Il 28 novembre infatti a Tokyo si terrà la presentazione ufficiale della ...

Fontana vuole aiutare i malati siciliani. Aumentando i medici a Milano : In Sicilia la Lega ha quadruplicato gli iscritti, ora sono quattromila e c’è convinto ottimismo che il numero degli aderenti al partito di Matteo Salvini aumenterà. In Lombardia la Lega è al governo da anni e il presidente della Regione Attilio Fontana, indicato da Salvini a succedere a Bobo Maroni, ha appena inoltrato al governo le richieste scaturite dall’esito del referendum per l’aumento dell’autonomia regionale. La prima delle richieste è ...

Milano : Fontana dà benvenuto a nuovo prefetto - presto un incontro : Milano, 16 ott. (AdnKronos) - Con una cordiale telefonata di benvenuto, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha salutato oggi la nomina di Renato Saccone a prefetto di Milano: "Dopo avergli augurato buon lavoro -spiega Fontana- ci siamo accordati per fissare un incontro nei prossimi

Architettura : Fontana - orgoglioso giovani - hanno reso bellissima Milano : Milano, 12 ott. (AdnKronos) - "Milano è diventata una città splendida, capace di rinnovarsi e di restare costantemente al centro dell'attenzione mondiale anche grazie ai giovani architetti e ai designer che l'hanno resa bellissima". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana,

OLIMPIADI INVERNALI 2026 : OK CIO PER Milano-CORTINA/ Ultime notizie - Arianna Fontana : “meglio sede unica" : OLIMPIADI INVERNALI 2026: Milano e Cortina promosse dal Cio. Ultime notizie, il numero uno del Coni, Giovanni Malagò: “Possiamo vincere”. L'Italia vuole i giochi olimpici INVERNALI(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 12:12:00 GMT)

Olimpiadi : Fontana - soddisfatto per candidatura ufficiale Milano-Cortina : Milano, 9 ott. (AdnKronos) - "La candidatura di Milano e Cortina è ufficiale. Sono davvero soddisfatto. Ora al lavoro!" Lo scrive il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sui social network commentando la notizia dell'ufficializzazione della candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiad

Milano. Il Governatore Fontana al lavoro per offrire un servizio di qualità : “Stiamo lavorando per dare una un servizio di qualità a tutti i pendolari lombardi. Abbiamo impostato in modo diverso il

Olimpiadi 2026 - Fontana contro Appendino : "Quel fotoconfronto è un fake. Milano è bella" : Il presidente della Regione Lombardia commenta il post della sindaca di Torino che mette a confronto le due città

OLIMPIADI 2026 - PRESIDENTE FONTANA : CONI HA UFFICIALIZZATO CANDIDATURA Milano CORTINA : L'assessore al Turismo, marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, 'esulta' da Vice Campionessa del mondo di slalom, con tre partecipazioni olimpiche alle spalle , Albertville 1992, Lillehammer 1994,...