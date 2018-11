Milan | Patrick Cutrone sorprende tutti | “il mio idolo è Morata”

sportfair

: RT @acmilan: Patrick Cutrone si racconta nel match program di #MilanDudelange: sfoglia il nuovo numero ?????? - milan_ea : RT @acmilan: Patrick Cutrone si racconta nel match program di #MilanDudelange: sfoglia il nuovo numero ?????? - ParmaLiveTweet : Milan, Cutrone riposa in Europa per giocare col Parma: Possibile turno di riposo per Patrick Cutrone domani, col gi… - SpazioMilan : 'Higuain? Sto imparando molto da lui'. Parla Patrick Cutrone -

(Di giovedì 29 novembre 2018)ha raccontato il momento della sua carriera rossonera, ma ha anche parlato dei suoi idoli come Morata e Inzaghi “Giocare con Higuain per me è un onore. In allenamento lo osservo, perché ogni volta capisco cose nuove. Giocare al suo fianco mi aiuta molto, poi posso giocare anche da solo, non sento la pressione. Per me l’importante è scendere in campo”. Lo dice l’attaccante del, Patrick Cutrone, nel corso di un’intervista a Dazn. “La mia fame in campo me l’ha trasmessa mio padre -prosegue il ventenne attaccante rossonero-. Voglio migliorarmi costantemente, ho voglia di essere protagonista. Anche per questo spesso non riesco ad essere pienamente soddisfatto, non mi godo il momento. Perché anche se segno, penso già a cosa ho sbagliato o avrei potuto fare meglio e penso già a quando scenderò di nuovo in campo. Il ...