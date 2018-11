Milan | l’onestà di Cutrone | “Il secondo gol non è mio Ho preso una botta | domenica…”

calcioweb.eu

(Di giovedì 29 novembre 2018) Patrickè stato uno dei migliori in campo nella vittoria delsul Dudelange nell’incontro valido per l’Europa League. Al termine del match, il classe ’98 si è presentato ai microfoni di Sky Sport per analizzare la partita: “Ilgol non è mio, non l’ho toccata. Per il resto è andata bene, peccato averquei due gol lì, sono arrivati da due disattenzioni, ma questa vittoria ci aiuterà a passare il girone“. Sui gol incassati: “Sono disattenzioni, non ci manca l’umiltà, dobbiamo imparare che tutte le squadre ci possono fare gol, siamo stati bravi a cambiare atteggiamento neltempo“. Sul partner nel tandem d’attacco, Gonzalo Higuain: “Con lui mi trovo molto bene diciamo che i gol sono arrivati assieme a lui, quindi va bene così“. Sulla prossima gara contro l’Olympiacos: “Non andiamo là ...