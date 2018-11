Milan | le parole di Mauri e Borini dopo la vittoria sul Dudelange

calcioweb.eu

(Di giovedì 29 novembre 2018)il fischio finale del match vinto dalcontro il, Josée Fabiohanno commentato la partita ai microfoni di Sky Sport. L’italo-argentino ha trovato spazio nella ripresa, aiutando i rossoneri a riprendere in mano la gara: “Giocare per questa maglia ti dà automaticamente le motivazioni. È un periodo buio per me, ma l’unica cosa che posso fare è dimostrare in campo quando vengo chiamato in causa. Ilha fatto due gol, sa giocare e ci ha messo in difficoltà. Poi è uscita fuori la reazione del. In campo col Parma? Io cerco sempre di essere pronto“. L’ex Sunderland, invece, è anche tornato al gol segnandoneanche un minuto dall’ingresso in campo: “Anche in casa loro non è stata semplice, siamo stati bravi a tenere alta la concentrazione per ribaltare il risultato. Personalmente lavoro molto durante ...