Milan | Gattuso post Dudelange | ' Buon approccio | poi un po' di paura Higuain e Cutrone'

Milan - Gattuso : 'Buona reazione - bravo Mauri. Higuain? Schiena dolorante' : Queste le parole del mister rossonero ai microfoni di Sky Sport al termine della partita: « Sull'1-1 è subentrata paura, ma la partita era stata interpretata bene. Partite facili non ci sono. Il ...

Milan-Dudelange - Gattuso : “Obbligati a vincere per la classifica e per il morale” : Stasera, a San Siro il Milan affronterà i lussemburghesi del Dudelange nel penultimo match del Girone F di Europa League. In conferenza stampa, il tecnico rossonero Gennaro Gattuso è stato chiaro su quello che vuole dai suoi uomini: “Se non battiamo il Dudelange siamo in mezzo a una strada. Sulla carta siamo nettamente più forti, ma non dobbiamo dimenticare la fatica che abbiamo fatto nella partita d’andata“. “Sono ...

Milan - Gattuso fa pace con Salvini 'Fra noi tutto a posto' : A Salvini dico di pensare alla politica perché con tutti i problemi che abbiamo nel nostro Paese, se il vicepremier parla di calcio significa che siamo messi male'. 'Questo è un Paese incredibile - ...

Gattuso : Higuain sia esempio per il Milan : ANSA, - MilanO, 28 NOV - "Higuain ci ha dato una grandissima mano fin qui. Poi, ci sta che un uomo sbagli, l'importante è chiedere scusa, ripartendo con entusiasmo e voglia". Rino Gattuso ritrova ...

Milan - tocca a Higuain. Gattuso : 'Ci può stare che un uomo sbagli' : Archiviato il pareggio contro la Lazio, il Milan torna in campo per l'Europa League. A San Siro ci sarà il Dudelange con Higuain titolare. Dudelange. 'Il Dudelange sa giocare bene a calcio, è una ...

