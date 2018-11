Milan-Dudelange 5-2 | Cutrone e Calhanoglu lanciano i rossoneri | pagelle highlights e

Milan-Dudelange 5-2 - le pagelle di CalcioWeb : 1/54 Spada/LaPresse ...

Highlights Milan-Dudelange 5-2 - VIDEO - gol e sintesi della partita. I rossoneri tremano ma poi dilagano : Si conclude 5-2 in favore del Milan il penultimo incontro della fase a gironi dei rossoneri contro il modesto Dudelange. Un match, a dispetto di quello che potrebbe sembrare, tutt’altro che facile per la compagine milanese. Dopo aver sbloccato il punteggio con Cutrone al 26′, i padroni di casa hanno subito le marcature della compagine lussemburghese di Stolz e Turpel al 39′ e al 49′. Uno svantaggio clamoroso a cui poi i ...

Milan - inferno e ritorno : 5-2 al Dudelange con una grande rimonta : La squadra di Gattuso va sotto coi lussemburghesi, poi si scatena nella ripresa. In gol Cutrone, Calhanoglu, Borini e due autoreti

Paradosso Milan - cinquina al Dudelange che non fa sorridere : Calhanoglu salva i rossoneri da un clamoroso disastro : Un brutto Milan vince 5-2 contro il piccolo Dudelange, passato clamorosamente in vantaggio dopo l’iniziale gol di Cutrone. Calhanoglu, Borini e due autogol fissano il punteggio finale Una serata che avrebbe potuto trasformarsi in una figuraccia, evitata grazie ad un doppio sussulto di Calhanoglu a metà secondo tempo. Il Milan batte il Dudelange, ma si becca i fischi di San Siro per la pessima prestazione messa in mostra per oltre ...

Calcio - E. League : Milan-Dudelange 5-2 : 20.48 Il Milan batte il Dudelange 5-2 e guarda al futuro con ottimismo. I lussemburghesi arrivano al Meazza con zero punti in classifica.Il Milan,come prevedibile, fa la partita e al 21' arriva il vantaggio con Cutrone,ma al 39' Stolz porta gli ospiti in parità.Milan troppo rilassato e al 49' Turpel lo punisce.I rossoneri si svegliano e al 66' pareggiano (autogol Cruz) per tornare poi in vantaggio con Calhanoglu.Ancora pasticcio Dudelange e ...

