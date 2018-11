Milan | Cutrone a Dazn | Ammiro Morata | imparo da Higuain E con Inzaghi

Lazio-Milan - le pagelle rossonere : Donnarumma parata da urlo - Cutrone tanta corsa per nulla : Donnarumma 6,5 Reattivo tra i pali e attento sulle conclusioni da fuori aerea. La parata su Wallace è da urlo. Incolpevole sul gol di Correa. ABATE 6 Adattato nel ruolo di centrale, non fa rimpiangere ...

Milan - Champions dipende da Cutrone : ma con Ibra e Higuain il futuro è incerto : 'E' un mondo difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto' , recita una bellissima canzone del 2000, 'Me cago en el amor' di Tonino Carotone: il sentimento che vIbra in queste ore nella ...

Milan - Cutrone va all'attacco di Immobile tra Champions e Nazionale : LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE ODIERNA DE LA GAZZETTA DELLO SPORT Lazio-Milan, Inzaghi: "Avrei voluto giocarla con le squadre al completo" Berardino-Cantalupi

Tassotti : 'Dico sì a Ibra-Milan - lui e Higuain possono funzionare. Ma con Cutrone...' : Dopo una vita passata al Milan, Mauro Tassotti ora guida insieme ad Andriy Shevchenko la nazionale dell'Ucraina. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , l'ex difensore ha detto la sua sul possibile ritorno di Zlatsn Ibrahimovic in rossonero: ' Lui e Higuain f perché entrambi amano coinvolgere i compagni e sanno aprire spazi. Sono favorevole al ...

Ibra al Milan - Tassotti ci mette la firma : “che coppia con Higuain - ma Cutrone patirebbe. E quella rissa con Onyewu…” : L’ex vice allenatore del Milan ha parlato dell’eventuale ritorno in rossonero di Ibrahimovic, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda Il Milan si è messo in testa di prendere Zlatan Ibrahimovic, lo svedese è in cima alla lista dei rinforzi di gennaio stilata da Leonardo, pronto a regalare un grande colpo a Gattuso. AFP/LaPresse Sull’operazione che dovrebbe riportare l’attaccante dei Galaxy a Milano si è ...

Lazio-Milan - Immobile contro Cutrone e la sfida vale doppio : Attento Ciro, tu sei un campione. Mica vorrai davvero farti soffiare il posto da Cutrone. Mancini ora pensa persino al baby di Milanello, come se il problema del gol fosse legato a Immobile col ...

Milan : Cutrone senza Higuain non punge più. Ma con Lazio e Parma... : Mors tua, vita mea dicevano i romani. Il cartellino rosso sventolato a Gonzalo Higuain, ulteriore nota dolente nella serataccia del Milan con la Juve , può diventare uno spunto positivo per Patrick ...

Milan - cosa rischia Higuain? Nello scontro diretto con la Lazio solo Cutrone a disposizione : Era atteso come uno dei protagonisti dello scontro tra Milan e Juve e non si può dire che Gonzalo Higuain non lo sia stato, anche se ovviamente in negativo. Il Pipita è riuscito nell’impresa di sbagliare un calcio di rigore – per carità, i rigori li sbaglia solo chi li calcia e col senno di poi è facile parlare – e di farsi espellere da Mazzoleni con annessa una scenata anche peggiore di quella esibita al ...

Milan-Juve - Palmas : "Suso e Cutrone top" : Barriales : "CR7 mette paura" : Intanto spero di vedere a maggio una finale tra la Juventus e un'altra italiana, mi farebbe davvero piacere e darebbe lustro al nostro campionato in tutto il mondo... Alla fine però devono vincere i ...

Milan-Juventus - allarme infortuni per Gattuso : Higuain in forse - out Cutrone? : Milan-Juventus- Suona l’allarme infortuni in casa Milan dopo il match di ieri sera contro il Betis. Un buon pareggio che consente ai rossoneri di tenere viva la speranza qualificazione, ma che priverà Gattuso di diversi giocatori in vista della super sfida di domenica sera contro la Juventus. Out Musacchio: il centrale argentino, uscito in barella […] L'articolo Milan-Juventus, allarme infortuni per Gattuso: Higuain in forse, out ...

Betis-Milan - dalle 21.00 La Diretta Gattuso si copre : Cutrone unica punta : Il Milan si reca al Benito Villamarin di Siviglia con il chiaro intento di riscattare la brutta sconfitta interna patita contro il Betis. I rossoneri, d'altronde, non possono permettersi altri passi ...

Betis-Milan - le formazioni ufficiali : Cutrone guida l’attacco : “All’andata abbiamo sbagliato partita, ora testa a domani dove giochiamo in uno stadio caldo e ci giochiamo tanto. A domenica ci penseremo poi”. Rino Gattuso carica così il Milan prima della trasferta di Siviglia dove i rossneri affronteranno il Betis nel quarto turno di Europa League. Preoccupano le condizioni di Higuain: “Speriamo di averlo domenica”. […] L'articolo Betis-Milan, le formazioni ufficiali: ...

Betis Siviglia-Milan - le probabili formazioni : Higuain out - Cutrone dal 1' : Quella che dovranno giocare questa sera i rossoneri sarà una partita importantissima per il prosieguo del Milan in Europa League. Dopo la sconfitta interna contro il Betis, adesso saranno gli spagnoli ad ospitare la squadra di Gattuso. Il tecnico ha perso Higuain per una botta alla schiena, quest’ultimo vuole recuperare per il big match contro […] L'articolo Betis Siviglia-Milan, le probabili formazioni: Higuain out, Cutrone dal ...

Nel Milan è allarme Higuain Ringhio punta su EuroCutrone : In Italia il Milan ha rialzato la testa, ora è il momento di farlo in Europa. Dopo tre vittorie consecutive in campionato, Gattuso si aspetta ora una prova di forza anche contro il Betis Siviglia, in ...