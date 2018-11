Milan | Calhanoglu | ' Ora sto bene | sul gol'

Milan - Calhanoglu : 'Bisognava vincere. Adesso sto bene - ringrazio tutti' : NEWS Milan Nel post-partita di Milan-Dudelange ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport Hakan Calhanoglu . Il turco stasera è stato decisivo per la vittoria. L'ex Bayer Leverkusen ha commentato così la gara: ' Rispetto per il Dudelange, ha giocato bene oggi. Nel primo tempo abbiamo ...

Paradosso Milan - cinquina al Dudelange che non fa sorridere : Calhanoglu salva i rossoneri da un clamoroso disastro : Un brutto Milan vince 5-2 contro il piccolo Dudelange, passato clamorosamente in vantaggio dopo l’iniziale gol di Cutrone. Calhanoglu, Borini e due autogol fissano il punteggio finale Una serata che avrebbe potuto trasformarsi in una figuraccia, evitata grazie ad un doppio sussulto di Calhanoglu a metà secondo tempo. Il Milan batte il Dudelange, ma si becca i fischi di San Siro per la pessima prestazione messa in mostra per oltre ...

Lazio-Milan diretta live : palo di Calhanoglu! : Lazio-Milan diretta live – L’Olimpico ospita il big match della domenica di Serie A: Lazio-Milan. Alla luce dei risultati degli altri campi, la gara sarà ancora più importante in ottica Champions League, obiettivo dichiarato di biancocelesti e rossoneri. Inzaghi deve rinunciare a Lucas Leiva, bloccato da un fastidio muscolare, e opta per il croato Badelj in mediana. A supporto di Immobile torna dal 1′ lo spagnolo Luis ...

Milan - Gattuso : "Ho visto la squadra carica - Calhanoglu sta meglio" : Il Milan , falcidiato dall'emergenza infortuni-squalifiche, si appresta ad affrontare la Lazio all'Olimpico in una trasferta che può essere decisiva per il piazzamento in Champions , ma Gennaro ...

Milan : Donnarumma - che bella rivincita. Calhanoglu ancora a secco : Scherzi del destino: l'occasione del riscatto per Gigio Donnarumma, che attendeva il momento di rifarsi dopo la famosa uscita sbagliata su Icardi nel derby, è arrivata a San Siro, con la maglia ...

Milan-Juventus - probabili formazioni : c'è Castillejo - torna Calhanoglu