Mi si nota di più se firmo o se non firmo il Global Compact?

Marzia Bisognin - mi si nota di più se resto sui social o se me ne vado? : Sono l’utente dei social più sciatto e presuntuoso della terra: se mi scrivete su Messenger me ne accorgo dopo tre giorni, se lasciate un commento a un post non lo leggo per principio, se mi mettete un like è probabile che vi scambi per qualcun altro. Questo per giustificare come solo oggi abbia sco