Meteo che scegli | tempo che trovi

Le previsioni Meteo ionosferiche hanno vinto il Premio innovazione Leonardo. Ecco che cosa sono : (foto: Barcroft Media/Getty Images) Napoli – Se conoscere il tempo atmosferico è utile tutti i giorni per decidere come vestirsi, o se magari portare con sé un ombrello, le previsioni meteo spaziali acquisiranno sempre maggiore importanza quando si tratta di veicoli a guida autonoma, e in generale per tutte le applicazioni che richiedo informazioni di geolocalizzazione a precisione millimetrica. A testimoniare l’interesse per questa ...

Meteo Liguria - le previsioni dal 28 al 30 novembre : sole e clima mite - poi qualche pioggia : Dopo le decise, quanto rapide, perturbazioni che hanno riportato un po' di pioggia sulla Liguria nei giorni scorsi, una moderata sortita di un campo di alta pressione riporterà qualche giornata stabile e soleggiata su tutta la Regione. Vi forniamo qui di seguito la previsione dettagliata per i prossimi tre giorni e una linea di tendenza su quanto potrebbe accadere sul finire del mese di novembre....Continua a leggere

Allerta Meteo - forte maltempo al Centro/Sud : fine Novembre dal sapore d’Inverno - arriva il freddo e anche la prima neve [MAPPE] : 1/15 ...

Arriva il ciclone. Il Meteo che fa tremare l’Italia : neve e gelo in arrivo : Clima invernale in agguato. Secondo le previsioni del team del sito www.iLmeteo.it, infatti, un ciclone atlantico sta per raggiungere le regioni meridionali portando un’altra forte ondata di maltempo che determinerà un improvviso crollo termico. Già nel corso della giornata il tempo comincerà a cambiare con l’ingresso di venti di Bora e lo spostamento del ciclone verso il basso Adriatico. Il maltempo continuerà ad imperversare al Sud e anche ...

Meteo - l'inverno fa sul serio e arriva in anticipo : che cosa sta per succedere : Un ciclone atlantico sta per raggiungere le regioni meridionali portando un'altra forte ondata di maltempo che determinerà...

Allerta Meteo Sicilia : burrasche e mareggiate - chiusi i giardini comunali di Palermo : La Protezione civile regionale ha diramato l’avviso, valido fino alle 24 di domani, che prevede per tutta la Sicilia l’Allerta gialla, con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento. Venti forti dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte, con mareggiate lungo le coste ...

Meteo Protezione Civile domani : maltempo che persiste al centro-sud : La giornata di domani vedrà condizioni di maltempo per una bassa pressione a ridosso del centro-sud Italia. Aria più fredda affluirà sulla penisola apportando anche un calo delle...

“Condizioni Meteorologiche inaudite” in Australia : siccità e incendi devastano il Queensland : Vasti incendi stanno imperversando in Australia, nel Queensland, dove le autorità stato fronteggiando “condizioni meteorologiche inaudite“. Secondo il Queensland Fire and Emergency Services le fiamme stanno dilagando in più punti dello Stato a causa dei cambiamenti climatici, in particolare della siccità, “altamente insolita” in questo periodo dell’anno. Situazione critica nel parco nazionale Deepwater, dove si è ...

Apolo è un launcher di tendenza con sfondi - Meteo 3D e Boost : Apolo launcher è un'applicazione che permette di personalizzare smartphone e tablet con un launcher con temi di tendenza e iconici disegnati da artisti francesi e internazionali. E' inoltre presente Apolo meteo 3D, un widget meteo personalizzabile visualizzabile in orizzontale o verticale che offre previsioni a 3, 5 o 7 giorni e più di 350.000 wallpaper suddivisi per categorie. L'articolo Apolo è un launcher di tendenza con sfondi, meteo 3D e ...

Meteo - maltempo anche domani : tromba d’aria a Crotone e in Puglia Le previsioni : In Calabria alcune persone sono state investite dagli oggetti sollevati dal vento. Temporaneo miglioramento a metà settimana ma le temperature caleranno

Meteo Campania - da domani attesi forti nubifragi : possibili anche trombe d'aria : Chi si augurava che il Meteo ci potesse regalare una tregua e un weekend all'insegna del bel tempo, purtroppo dovrà ricredersi, perché dalle ultime notizie si apprende che tra sabato 24 e domenica 25 novembre tornerà protagonista il maltempo, accompagnato da nubifragi. Da questa ondata negativa saranno colpite diverse regioni, ma in particolare la Campania dove, secondo quanto riferisce il sito www.ilMeteo.it, potrebbero verificarsi addiritture ...

CRONACA Meteo : fantastiche immagini da Campo Imperatore : CRONACHE METEO: l'alba del 21 Novembre è stata fantastica su Campo Imperatore, in Abruzzo, ai piedi del Gran Sasso d'Italia. Qui sono caduti almeno 20 cm di neve fresca, e forse più, a quote superiori ...

Allerta Meteo - nuova ondata di piogge e temporali in arrivo da Ovest : bersagliate le Regioni tirreniche [MAPPE] : 1/17 ...

Meteo Protezione Civile domani : miglioramento delle condizioni Meteo - ma ancora instabile su tirreniche : La giornata di domani vedrà condizioni meteo più stabili rispetto alla giornata odierna. Tuttavia avremo ancora residue condizioni di instabilità in particolare sulle regioni tirreniche. Ecco...