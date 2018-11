Meteo | alta pressione | attese le prime intense gelate al Nord Italia

Meteo : arriva alta pressione - leggero miglioramento ma abbassamento temperature : Situazione Un vortice ciclonico è in azione al Centrosud e dispensa maltempo su diverse regioni . Nel corso di martedì si posizionerà sul basso Adriatico, al largo della Puglia, ivi sostando per ...

Meteo Protezione Civile domani : ancora alta pressione e nebbie : La giornata di domani sarà caratterizzata ancora dall'alta pressione, che porterà clima umido ma complessivamente stabile su tutta la penisola. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Meteo Protezione Civile domani : ancora generale stabilita' grazie all'alta pressione : ancora stabilità climatica nella giornata di domani grazie all'alta pressione atmosferica che si è instaurata sul bacino del Mediterraneo e interesserà ancora per alcuni giorni la nostra...

Il board del Centro Meteo Europeo ECMWF sbarca a Bologna : “previsioni Meteo fino a 10-15 giorni sono realtà - più semplice prevedere gli eventi estremi” : Svelato oggi a Bologna il Centro Europeo per le Previsioni meteo a Medio Termine (European Centre for Medium Range Weather Forecasts) che troverà sede nel Tecnopolo: sorgerà nell’area dell’ex manifattura tabacchi e avrà un’estensione totale di oltre 100 mila metri quadrati di cui più di 20 mila riservati al data centre del Centro, per cui saranno investiti 52 milioni di euro, di cui 43 milioni stanziati dal Governo Italiano. Il progetto prevede ...

Meteo oggi : alta pressione - tra fitte nebbie e deboli piogge : Meteo oggi - I due volti dell'alta pressione, fitte nebbie al Nord, tanto sole al Centro Sud! Meteo oggi - alta pressione in ulteriore aumento su gran parte del territorio nazionale. Tuttavia alta...

La Meteorologia nel XXI secolo tra sensazionalismo e realtà : domenica 18 novembre una conferenza aperta a Terni : Quanto sensazionalismo e quanta realtà nella meteorologia del XXI secolo? Com’è diventata oggi la comunicazione legata alla meteorologia e quali sono i suoi utenti finali? L’Associazione Meteo Centro Italia inaugura con una conferenza evento aperta alla città di Terni e dedicata alle pratiche comunicative della meteorologia. La conferenza, che si terrà domenica 18 novembre 2018 alle ore 16.00 presso la Sala dell’Orologio del CAOS – ...

Meteo Evento : La Meteorologia nel XXI secolo tra sensazionalismo e realtà : Un interessante conferenza con tema “La Meteorologia nel XXI secolo tra sensazionalismo e realtà“, si terrà il prossimo 18 Novembre 2018 alle ore 16:00, presso la Sala dell’Orologio del CAOS – centro arti opificio siri di Terni in via Luigi Campofregoso 98. Come ben sappiamo la Meteorologia è un tema delicato perchè una comunicazione errata può arrecare danni, non solo materiali ma anche economici. Sul Web esistono ...

Previsioni Meteo : alta pressione sub-tropicale all'orizzonte - stoppera' la lunga fase di maltempo : Un nuovo peggioramento del tempo interesserà a breve la penisola per effetto di una perturbazione di origine atlantica in arrivo sul bacino del Mediterraneo, con piogge che bagneranno principalmente...

Allerta Meteo Veneto : a Venezia torna l’acqua alta : Veneto senza pace per l’Allerta Meteo. Anche per il territorio Veneziano il Servizio Meteorologico del Centro funzionale decentrato (CFD) della Regione Veneto ha reso noto che dalla serata di oggi alla serata di domani sono previste precipitazioni con possibili rovesci o temporali. Questo potrà contribuire al verificarsi del fenomeno dell’acqua alta a Venezia domattina, alle 9.05, con una massima di 120cm. Il fenomeno potrebbe ...

Maltempo Trentino : alberi appesi ai cavi dell’alta tensione - risultato delle furiose condizioni Meteo dei giorni scorsi : Fin qui è stata una settimana di estremo Maltempo in Italia, sferzata da Nord a Sud da potenti venti, nubifragi e mareggiate. Il bilancio è stato pesante: 12 morti a causa delle avversità meteorologiche. Il numero più alto di vittime si è registrato tra Lazio e Campania, nonostante i fenomeni più violenti abbiano colpito il Nord tra mareggiate storiche e fiumi esondati. Particolarmente colpito anche il Trentino Alto Adige, dove si sono ...

Maltempo - attesi nubifragi da Nord a Sud : a Venezia l'alta marea sfiora i 150 cm | Allerta Meteo fino a martedì : Italia travolta da bombe d'acqua, trombe d'aria e vento forte, fino anche a 100 km/h, a sferzare gran parte delle regioni, dalla Liguria all'Emilia Romagna, dal Trentino-Alto Adige fino alla Campania. ...

Allerta Meteo Veneto : codice rosso per l’acqua alta a Venezia - domani atteso picco di 145 cm : Il Comune di Venezia tramite il Centro previsioni, prevede per domani un codice rosso per l’alta marea: il valore della punta massima di acqua alta, prevista per le ore 14:05, è di 145 cm, seguita da un altro massimo di 140 cm alle 00:30 di martedì L'articolo Allerta Meteo Veneto: codice rosso per l’acqua alta a Venezia, domani atteso picco di 145 cm sembra essere il primo su Meteo Web.

Diretta Meteo : che caldo! Alta pressione e foehn al nord - superati i 30°C! : Caldo fuori stagione al nord, superati anche i 30°C! Si fa sentire il foehn. meteo in Diretta / L'anticiclone si sta espandendo rapidamente verso est apportando sull'Italia correnti decisamente...

Previsioni Meteo : prossimi giorni torna il caldo sull'Italia con l'alta pressione - poi severo peggioramento : Stiamo vivendo una fase decisamente perturbata su mezza Italia: le regioni centro-meridionali sono interessate da questa intensa perturbazione giunta da nord-est che ha fatto piombare la penisola in...