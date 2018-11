Mertens 100, storia e gol di un centravanti moderno

ilnapolista

(Di giovedì 29 novembre 2018) 9 gol in 11 partite Driesfa 100 con la maglia del Napoli. Soprattutto, fa 9 gol nelle ultime 11 partite, con una doppietta e una tripletta (contro Stella Rossa ed Empoli). Insomma, conferma e sottoscrive partita dopo partita tutto quello che abbiamo detto recentemente di lui. È il racconto di una conferma per certi versi inattesa,è un attaccante, anzi unanche in un calcio diverso da quello di Sarri. È un attaccante, anzi unanche secondo Carlo Ancelotti. Che, alla fine, ha eletto lui tra i titolarissimi, retrocedendo Milik ad alternativa di lusso.Del resto, i 100 con la maglia del Napoli (in 253 partite) sono una cifra eloquente. Innanzitutto a livello storico: prima di lui, nella classifica dei marcatori azzurri all-time, ci sono solo Hamsik (121 gol), Maradona (115), Sallustro (108), Cavani (104) e Vojak ...