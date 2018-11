http://feedproxy.goo

: Sicurezza nel 2019: le previsioni di McAfee Labs - andreagrassi : Sicurezza nel 2019: le previsioni di McAfee Labs - BlogNews_it : McAfee Labs: le possibili minacce alla cybersicurezza per il 2019 - giannifioreGF : #McAfee Labs: le possibili minacce alla cybersicurezza per il 2019: Le previsioni… -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Le previsioni principali riguardano i seguenti ambiti:Consolidamento delle alleanze di criminali informatici clandestine attraverso partnership sempre più solide La prevalenza dell’esternalizzazione degli attacchi porterà all’uso dell’intelligenza artificiale per eludere i controlli I malintenzionati combineranno diversi tipi di attacco per creare “super” sinergiche Utilizzo di bot, campagne negative sui social media per minacciare i brand Previsto un aumento significativo dei tentativi di esfiltrazione dei dati dal cloud Gli assistenti digitali diventeranno il prossimo vettore per gli attacchi ai dispositivi IoT domestici Le piattaforme social media, ricche di dati, continueranno ad essere i più importanti obiettivi di attacco Il report: Previsioni sulleper ilidentifica come cambierà il panorama delleinformatiche nele quali saranno ...