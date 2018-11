MAURIZIO COSTANZO Mi fido solo di Maria De Filippi Il nostro segreto? Dormiamo in

Uomini e Donne : "Tina Cipollari dovrebbe comportarsi da signora". La critica di MAURIZIO Costanzo : Maurizio Costanzo, dalle pagine del settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha bacchettato amaramente Tina Cipollari, rea, in queste settimane, di continui siparietti trash con l'acerrima nemica, Gemma Galgani del trono over. Il giornalista, in libreria con la sua ultima fatica letteraria, 'Il tritolo e le rose', chiede un immediato ridimensionamento all'opinionista di 'Uomini e Donne' per evitare che la reciproca ostilità possa ...

MAURIZIO COSTANZO Show senza rivali. Il talk fa il pieno di ascolti : Il Maurizio Costanzo Show vince ancora. Il talk dei talk , il primo in assoluto nella storia della televisione italiana, fa en plein. L'ultima puntata di questa prima serie, in onda su Canale5, ...

Elettra Lamborghini e Afrojack non si sposano/ 'Abbiamo appena iniziato - con calma…" - MAURIZIO COSTANZO Show - - IlSussidiario.net : Elettra Lamborghini, ospite del Maurizio Costanzo Show, ha parlato del suo rapporto con il dj olandese Afrojack. Ma sul matrimonio...

MAURIZIO COSTANZO : "Maria De Filippi mi ha conquistato dal primo istante" : Maurizio Costanzo, in libreria con la sua ultima fatica letteraria 'Il tritolo e le rose', ha rilasciato una lunga intervista al settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, incentrata sulla figura della moglie Maria De Filippi che gli sta accanto da oltre 26 anni e che gli ha regalato la gioia più bella, il figlio Gabriele: Avere una donna ideale al proprio fianco è questione di fortuna. Io ci ho provato quattro volte prima di ...

MAURIZIO COSTANZO bacchetta Federica Panicucci al MAURIZIO COSTANZO Show- le parole pungenti : FUNWEEK.IT - È stata indubbiamente una puntata ricca di grandi emozioni quella del 28 novembre del Maurizio Costanzo Show, dove tra gli altri ospiti, abbiamo avuto il piacere di ascoltare la storia di ...

Emma al MAURIZIO COSTANZO Show tra il bullismo social e la sfida con Essere Qui : “È un disco sul quale non stava scommettendo nessuno” (video) : Ultimo appuntamento con il Maurizio Costanzo Show dopo cinque puntate di successo per questa nuova edizione. Tanti ospiti nell’ultima puntata, a partire da Emma e Rita Pavone, fino ad arrivare a Federica Panicucci, Lino Banfi, Elettra Lamborghini e tanti altri, i quali hanno scambiato opinioni sul tema centrale della serata: i bilanci della vita. Emma al Maurizio Costanzo Show ha presentato il suo nuovo album “Essere Qui-Boom Edition”, una ...

Federica Panicucci - lacrime al ”MAURIZIO COSTANZO Show”. L’emozione della conduttrice : Durante la puntata del Maurizio Costanzo Show, andata in onda mercoledì 28 novembre, Federica Panicucci ha vissuto un momento davvero particolare ed emozionante. La conduttrice, infatti, ha fatto un bilancio della sua vita e della sua carriera. Ma l’emozione le ha giocato un brutto scherzo e a un certo punto Federica è scoppiata in lacrime davanti a tutti. Il motivo? La conduttrice aveva dichiarato che ha fatto la vita che aveva sempre ...

MAURIZIO COSTANZO Show - Elettra Lamborghini parla del matrimonio con Afrojack. E sui ragazzi con i tatoo ha detto ... : Non solo Federica Panicucci e Raz Degan: l'ospite atteso della puntata andata ieri in onda del Maurizio Costanzo Show era senza ombra di dubbio Elettra Lamborghini, al suo debutto nel celeberrimo talk Show di seconda serata di Canale 5.La nipote di Ferruccio Lamborghini si è ritrovata a dover rispondere a domande inerenti alla sua vita privata, con il giornalista che le ha chiesto se stesse per convolare a nozze con il suo fidanzato, il ...

Elettra Lamborghini si sposa con Afrojack? La verità al MAURIZIO COSTANZO Show : Elettra Lamborghini fidanzata con Afrojack: matrimonio in vista? Elettra Lamborghini si sposerà molto presto? Come ormai sappiamo, la giovane ereditiera è fidanzata con Afrojack, un dj olandese di 31 anni il cui vero nome è Nick Van de Wall. Stasera Elettra è stata ospite del Maurizio Costanzo Show, era la sua prima volta ed era […] L'articolo Elettra Lamborghini si sposa con Afrojack? La verità al Maurizio Costanzo Show proviene da Gossip ...

MAURIZIO COSTANZO : “Mi fido solo di Maria De Filippi” : Un amore sconfinato, che dura da anni e che non accenna a spegnersi: Maurizio Costanzo definisce così il suo sentimento per Maria De Filippi, di cui si fida ciecamente. Il giornalista, che da poco ha compiuto 80 anni, ha svelato al settimanale Oggi di nutrire una grande ammirazione per sua moglie, l’unica persona in cui ripone la sua fiducia e che è certo non lo tradirà mai. “Avere una donna ideale al proprio fianco è questione di ...

Chi è Saverio Costanzo - il regista de ‘L’Amica Geniale’ e figlio di MAURIZIO : Prima della messa in onda l’hashtag #LAmicaGeniale era trend topic di Twitter da ore e il giorno successivo alla prima puntata è arrivata la conferma dai dati di ascolto: ‘L’Amica Geniale’, l’attesissima serie in 8 episodi di Raiuno tratta dall’omonimo bestseller di Elena Ferrante, è un successone. Elisa Del Genio e Ludovica Nasti, ovvero Lenù e Lila, le due giovani protagoniste, hanno incollato alla tv oltre 7 milioni di telespettatori ...