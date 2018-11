Mastandrea | “Io di sinistra? Preferisco dire che sono nato e cresciuto antifascista Alle

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 novembre 2018) Ospite nella redazione del Fatto.it Valerio, all’esordio come regista con Ride, ha raccontato della sua appartenenza politica storicamente di: “. Oggi dirsi dimi da un po’ fastidio per possibili strumentalizzazioni.è una cosa più completa che mi riguarda parecchio”. Alla domanda verso chi deve guardare unal momento del votoha raccontato della sua assenza prolungata durne elettorale che dura da molto tempo: “Il grosso dramma degli ultimi 15 anni per me è stato quello della rappresentanza politica. Tant’è che recentemente non ho votato. Non credevo sarei arrivato a fare questo”.ha spiegato di non aver votato népolitiche del 2018, néComunali del 2016, che hanno visto vincere a Roma i 5 Stelle con Virginia Raggi: “stato educato al diritto di voto. Ho ...