Maria Teresa Ruta | “Cacciata dalla Rai per aver detto no a un dirigente”

Maria Teresa Ruta : ‘In esilio dalla Rai per aver detto no a un alto dirigente’ : “Nel 2004 un dirigente Rai mi ha convocata nel suo ufficio per discutere del rinnovo del contratto, ma è successa una cosa spiacevole e decisamente grave. Questa persona, che conoscevo da una vita, si è approcciato a me in una maniera assolutamente poco professionale e sbagliata. Non si è trattato solo di parole, ma anche di un approccio fisico pesante”. Maria Teresa Ruta rivela il motivo della sua lunga assenza dal piccolo schermo. ...

Maria Teresa Ruta : "Molestie da un dirigente Rai. Non l'ho denunciato - ho pensato alla sua famiglia e ai suoi figli" : Maria Teresa Ruta, fresca vincitrice dell'adventure reality di Rai 2 “Pechino Express”, fa una clamorosa rivelazione al settimanale Spy in edicola da venerdì 30 novembre: la conduttrice spiega il vero motivo per cui è stata tanto tempo lontana dalle scene televisive. «Nel 2004 un dirigente Rai mi ha convocata nel suo ufficio per discutere del rinnovo del contratto, ma è successa una cosa spiacevole e decisamente grave. Questa persona, che ...

Pechino Express - il retroscena : come sono state selezionate Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta : Da riserve a vincitrici. Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta hanno trionfato nell'ultima edizione di Pechino Express, conquistando l'affetto di pubblico e colleghi. Eppure, le 'Signore della TV' non ...

Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti : nuovo show dopo Pechino Express? : Pechino Express: il futuro di Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti hanno trionfato ieri sera a Pechino Express. La settima edizione dello show itinerante di Rai 2 ha visto arrivare alla vittoria le Signore della tv. L’annunciatrice e la showgirl si sono distinte nel corso di questi due mesi di reality non solo per la loro tenacia, ma per una simpatia travolgente. Ironiche e spontanee, Maria Teresa ...

#PechinoExpress 7 – Puntata Finale del 22/11/2018. Vincono le Signore della TV (Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta). : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 chiude questa sera la sua settima edizione con una grande Finale. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest’anno vivrà un’Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. La nona Puntata (la semiFinale) ha totalizzato 1.568.000 spettatori e uno share del 7,5%. ...

