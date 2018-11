Marco Mengoni | «Sono io il mio peggior nemico»

Marco Mengoni presenta Atlantico : 'Io a Sanremo? Sono vecchio...' : 'La parola chiave del mio nuovo disco è lentezza. Ho dovuto viaggiare molto per scriverlo, ho sorvolato l'Atlantico: da qui il nome dell'album'. Marco Mengoni racconta il suo...

Il 30 novembre esce l’album “Atlantico” di Marco Mengoni e l’anno prossimo va in tour : Milano. «Mi sono accorto che la musica sta cambiando da un po’ di anni e volevo trovare qualcosa che rispecchiasse

Marco Mengoni racconta il viaggio di 'Atlantico' " VIDEOINTERVISTA : Il ritorno a casa "Quando sono rientrato in Italia ho lavorato nello studio di Mauro Pagani che ha una serie di strumenti pazzeschi, anche pezzi unici, provenienti da tutto il mondo. Ho suonato per ...

Nuovi concerti di Marco Mengoni a Roma e Milano con tripla data all’Arena di Verona : Marco Mengoni a Roma e Milano sarà in concerto al Palalottomatica e al Mediolanum Forum di Assago. Tre sono gli appuntamenti italiani che si aggiungono oggi alla tournée di concerti già annunciata. Marco Mengoni, alla vigilia dell'uscita di Atlantico, raddoppia il Palalottomatica di Roma e triplica l'Arena di Verona e il Mediolanum Forum di Assago (Milano). Per far fronte alla grande richiesta di biglietti, ai concerti già in programma per il ...

Marco Mengoni triplica a Milano e Verona : tutte le date dell'Atlantico Tour : #MengoniLIVE2019 – Atlantico Tour: triplicati i concerti a Milano e Verona e raddoppiato lo show a Roma Questo nuovo progetto discografico anticipa il #MengoniLive2019, il Tour prodotto e distribuito da Live Nation che partirà il prossimo 27 aprile da Torino e che, dopo il boom di vendite, triplica le date di Milano (sold-out il concerto del 1 maggio, nuovo show il 4) e di Verona (terza data il 26 maggio sempre nella splendida ...

Marco Mengoni in stazione a Milano per uno showcase notturno a sorpresa (video) : Marco Mengoni in stazione a Milano nella notte tra il 28 e il 29 novembre presenta il suo nuovo disco di inediti con uno showcase a sorpresa. La stazione centrale si veste a tema Atlantico e chiude per Marco Mengoni che, fronte binari, appare su un palco allestito esclusivamente per la presentazione del nuovo progetto discografico, da venerdì 30 novembre sarà disponibile in diverse versioni. Anticipato dai singoli Voglio e Buona Vita, questi ...

Marco Mengoni con Raffaella Carrà domenica a Che tempo che fa (Anteprima Blogo) : domenica 2 dicembre a partire dalle ore 20:40 andrà in onda una nuova puntata di Che tempo che fa, il talk show più visto della televisione italiana. Fabio Fazio accoglierà nel suo studio milanese di via Mecenate una nuova schiera di ospiti che andranno ad arricchire come sempre il parterre di partecipazioni del prestigioso appuntamento della domenica sera della prima rete della Rai. Un ospite della puntata di domenica di Che tempo che fa ...

Tutto il rumore di Atlantico di Marco Mengoni nell’anteprima di La casa Azul (video) : Atlantico di Marco Mengoni sta per arrivare ma le anticipazioni su La casa Azul ci dicono qualcosa in più su quello che sarà il nuovo album di inediti dell'artista di Ronciglione. Il teaser condiviso sui social da Marco Mengoni si conclude proprio con la frase Senti il rumore che fa, che potrebbe essere parte del testo del brano inserito nella tracklist di Atlantico atteso per il 30 novembre. Già noti i brani che entreranno a far parte ...

Il nuovo singolo di Marco Mengoni è Hola (I Say) feat. Tom Walker ed arriva con Atlantico : Si intitola Hola (I Say) il nuovo singolo di Marco Mengoni feat. Tom Walker. Il brano segue il successo dei primi due estratti dal nuovo disco di inediti, Atlantico, e sarà in rotazione radiofonica dal prossimo 30 novembre, parallelamente alla disponibilità dell'album nei negozi e in digitale. Hola (I Say) è stato presentato dal vivo per la prima volta, in anteprima, nel corso del concerto di Tom Walker a Milano, quando Mengoni ha calcato a ...

Marco Mengoni e Tom Walker cantano Hola (I Say) per la prima volta al Fabrique di Milano (video) : Marco Mengoni e Tom Walker cantano Hola (I Say) per la prima volta al Fabrique di Milano. Il brano è contenuto nel prossimo disco dell'artista di Ronciglione atteso per il 30 novembre con il titolo di Atlantico. I due si sono incontrati anche sul palco del Columbia Theatre di Berlino per una delle date del tour di Tom Walker e nel quale hanno duettato in Radioactive degli Imagine Dragons. L'incontro si è ripetuto al Fabrique di Milano con ...

Nuove disponibilità per i concerti di Marco Mengoni a Torino - Rimini e Bologna : biglietti in prevendita : Spuntano Nuove disponibilità per i concerti di Marco Mengoni a Torino, Rimini e Bologna. I biglietti per il tour dedicato ad Atlantico continuano a mietere successo, tanto che si sono rese necessarie ulteriori messe in vendita di tagliandi di ingresso per rispondere al maggior numero di esigenze possibile. Le date sono quelle di Torino, Rimini e Bologna con soli pochi settori disponibili per l'acquisto dei biglietti in prevendita. Le date di ...

Marco Mengoni - tre giorni di eventi a Milano per il nuovo album : Milano, 19 novembre 2018 - Venerdi' 30 novembre uscira' il nuovo disco di Marco Mengoni, Atlantico. Per presentare il progetto, Mengoni ha ideato Atlantico Fest- Attraversa la musica, tre giorni di ...