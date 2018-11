Manufatti abusivi su terra padre Di Maio

Sequestrati rifiuti in terreno Di Maio - sindaco : Manufatti abusivi : Napoli, 29 nov., askanews, - Alcuni rifiuti inerti sono stati Sequestrati a Mariglianella, in provincia di Napoli, all'interno del terreno di proprietà di Antonio Di Maio , padre del vicepremier e ...

Roma : Salvini al Quadraro per demolizione Manufatti abusivi Casamonica : Roma – Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e' in via del Quadraro 110 a Roma: sono scattate le operazioni di demolizione di otto manufatti abusivi riconducibili al clan Casamonica.