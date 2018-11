Manovra | si tratta con l' Ue ma il governo blinda il testo | ' Verso fiducia alla Camera'

Roma-Bruxelles - trattativa ferma : lo stop dopo aver capito che alla Ue lo 0 - 2 non basta. Eventuali modifiche alla Manovra solo al Senato : Giuseppe Conte e Giovanni Tria sono partiti per il G20 di Buenos Aires lasciando a Roma una manovra immutata. Non c'è traccia di nuove carte. Il vertice pomeridiano a palazzo Chigi, prima della partenza, non ha prodotto ritocchi, a dispetto delle promesse di dialogo fatte con Bruxelles. Anzi, fonti ufficiali del governo dicono che di manovra non si è proprio parlato. E allora? La trattativa con l'Unione europea si è fermata ...

Manovra - Sergio Mattarella : il retroscena sulla trattativa segreta con l'Europa : Tanti faccia a faccia, un unico messaggio: 'Trovare un dialogo nell'interesse dell'Italia e della sua economia'. Il Quirinale non sta lavorando contro il governo ma sta cercando di facilitare il ...

Manovra - governo tratta con la Commissione Ue. Tria al Senato : Riteniamo che la traiettoria di bilancio scelta dall'Italia sia controproducente per l'economia italiana stessa. I tassi di interesse sono cresciuti parecchio, c'è un impatto sull'economia reale, ...

Trattative in corso per la Manovra. Deficit al 2 - 2% con quota 100 e reddito di cittadinanza? : Il governo al lavoro per evitare la procedura di infrazione. Conte promette le riforme chieste dall'Europa, ma ribadisce l'importanza delle misure per garantire la 'stabilità sociale'. Tria oggi ...

Manovra - si tratta sul deficit : Caccia a 3 miliardi per arrivare al 2,2%. Reddito di cittadinanza, ipotesi slittamento. Vertice con Conte, Tria e i vicepremier. Intesa lontana su dove tagliare

Conte-Salvini-Di Maio - trattare sulla Manovra si può : “rivedremo spese e deficit” : Il pugno di ferro cambia materia e si trasforma in qualcosa di più morbido, perché al termine del vertice di maggioranza di ieri sera, ciò che ne è uscito è un Governo disposto a trattare con l’Europa, seppur di qualche margine: trattare sulla Manovra si può e siamo pronti a rivedere le spese, senza attaccarci come sanguisughe a pochi decimali di deficit. Insomma, piccola rivoluzione del Governo giallo verde sul fronte della Legge di bilancio, a ...

Trattative in corso tra Italia e Ue sulla Manovra - il governo studia modifiche : Il governo è al lavoro per alcune modifiche: rinvio del reddito di cittadinanza e restringimento della platea di quota 100, le due leve su cui l'esecutivo punta per abbassare il deficit e convincere ...

Manovra - si tratta sul deficit. E la Borsa riparte : Caccia a 3 miliardi per arrivare al 2,2%. Reddito di cittadinanza, ipotesi slittamento. Vertice con Conte, Tria e i vicepremier. Intesa lontana su dove tagliare

Manovra - il governo tratta sul taglio del deficit : L'apertura del governo sulla possibilità di ridurre il deficit piace ai mercati: lo spread cala e Piazza Affari cresce. Ma non allenta le tensioni nel governo. Perché dalle aperture, bisogna passare ...

Manovra - governo apre a Ue. Ecco I punti della trattativa : Manovra, governo apre a Ue. Ecco I punti della trattativa Dopo i toni incendiari e gli scambi d’accuse, è giunto il momento della trattativa fra Italia e Unione Europea dopo la bocciatura della Manovra e la prospettiva della procedura d’infrazione. Ha iniziato a parlare con toni più concilianti Di Maio, nelle ultime ore gli è andato a ruota anche Matteo Salvini. “Il 2,4% del rapporto deficit/Pil non è intoccabile” – dice chiaramente il ...

Manovra - la trattativa segreta di Giuseppe Conte. Juncker : 'Se non cambia non potrò frenare i falchi' : La trattativa tra Giuseppe Conte e Jean Claude Juncker è avviata. Dopo settimane di tensione il premier del governo giallo-verde e Juncker si sono fatti fotografare con braccio sulla spalla non a caso ...