Manovra | primo passo verso la procedura | gli sherpa Ue ' condannano' l' Italia

Conte alla Ue : 'Nessuna ribellione - ma interesse italiani al primo posto' Di Maio : 'No Manovra correttiva' Ma Salvini : 'Nessun passo ... : «Se si tratta di difendere gli italiani non siamo disposti a rinunciare a nulla». Il premier Giuseppe Conte lo dice ai cronisti a margine del Forum sui rischi da disastri ambientali in corso a Roma, ...

Manovra - rapporto del Tesoro sul debito : “Calcoli Ue poco realistici”. Mercoledì primo passo della procedura di infrazione : “I rischi per le finanze pubbliche sono limitati e la posizione finanziaria dell’Italia è forte”. E lo dimostrano i calcoli “più realistici” sul disavanzo strutturale fatti dai tecnici del ministero dell’Economia. Parola di via XX Settembre, che venerdì ha inviato alla Commissione Europea il proprio “rapporto sui fattori rilevanti che influenzano la dinamica del debito“. Una mossa obbligata dopo che, ...

Manovra - Corte dei Conti e UPB esprimono dubbi su target PIL all'1 - 5% : Secondo la Corte dei Conti infatti la probabilità della Legge di Bilancio di centrare una crescita dell'1,5% richiederebbe una ripresa "duratura" e "particolarmente vivace" dell'economia, dopo un 3° ...

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 nella Manovra è solo il primo passo sulla Fornero (ultime notizie) : Le novità in tema di Riforma delle pensioni. Siri: Quota 100 nella manovra è solo il primo passo sulla Fornero. Ultime notizie e news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:26:00 GMT)

Manovra - il primo giallo. 'A noi non risulta nulla' - cosa è sparito dal testo : caos Lega-M5s : Il governo agisce ancora in solitaria e comunica l'abolizione del test di Medicina. Peccato però che il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti , non ne sapesse nulla. ' Si abolisce il numero chiuso ...

Così cambia la Manovra : "Deficit al 2 - 4 per cento - ma solo il primo anno" : Dopo il crollo della Borsa e l'innalzamento dello spread oltre 300 punti base, sarebbe stato deciso che il rapporto...

Manovra : l’Italia supera il primo“test”! Spread in calo - e Borsa migliore in Europa : Manovra: l’Italia supera il primo“test”! Spread in calo, e Borsa migliore in Europa Un rialzo a 272 punti e poi una retromarcia a 261 per lo Spread tra Bund tedeschi e Btp italiani. Un calo in apertura e poi un rimbalzo fino al più 1 per cento a Piazza Affari. Se alla riapertura dei mercati qualcuno si aspettava una bufera, di sicuro non è questo il giorno. Il mondo finanziario internazionale, dopo il nervosismo di venerdì, sembra come minimo in ...

Tensione sui conti italiani - lo spread torna a salire : primo test europeo per la 'Manovra' : Un incontro in cui il titolare di via XX Settembre dovrà cominciare a spiegare i numeri del Documento di Economia e Finanza e a illustrare le misure che il governo intende mettere nella Legge di ...

Tria all'Eurogruppo - primo test europeo per Def-Manovra : Un incontro in cui il titolare di via XX Settembre dovrà cominciare a spiegare i numeri del Documento di Economia e Finanza e a illustrare le misure che il Governo intende mettere nella Legge di ...

Manovra - primo test sui mercati per il deficit al 2 - 4% - Di Maio : 'Non voglia uno scontro con l'Ue' : Il governo ha alzato l'asticella del rapporto deficit/Pil per il 2019 dopo un lungo e faticoso braccio di ferro con il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che non ha ancora rilasciato dichiarazioni ...