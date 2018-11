Manovra | ok degli sherpa dell' Ecofin alla bocciatura della Commissione Ue

Manovra - non è più tempo per l’eurofobia. Siamo diventati degli Tsipras qualunque? : tempo di compianti. Alla luce delle ultime vicende (e delle relative, frettolose, marce indietro attualmente in corso sulla Manovra finanziaria), comprensione benevola per quelli che se l’erano bevuta, ritenendo che i presunti ragazzi meraviglia del governo giallo-verde (tendente all’antracite) fossero dei formidabili uomini di Stato. E non dei pokeristi da campagna elettorale (tendenti all’incoscienza), come uno Tsipras qualunque. Ragazzotti ...

Ennio Doris - la minaccia tragica per l'Italia dopo la Manovra : 'Cosa rischiano i soldi degli italiani' : Anche con un deficit del 2,4% si avrebbero effettivi positivi sull'economia e il mercato istituzionale reagirebbe in maniera diversa',

Manovra - Bankitalia : “Rialzo degli interessi sul debito rischia di vanificare gli effetti espansivi previsti dal governo” : Mentre il governo tira dritto sulla Manovra, scommettendo sugli effetti positivi per la crescita, Bankitalia avverte ancora una volta che l’aumento dei tassi di interesse sul debito può far saltare i conti. “Il rialzo registrato da maggio”, evidenzia via Nazionale nel rapporto sulla Stabilità finanziaria, “rischia di vanificare l’impulso espansivo atteso dalla politica di bilancio”. La legge di bilancio, ricorda il ...

Conte difende la Manovra : “Nell’interesse degli italiani non rinunciamo a nulla” : Il giorno dopo la bocciatura dell’Ue sulla manovra italiana, il premier Conte interviene per difendere la misura: «Se è nell’interesse degli italiani non siamo disposti a rinunciare a nulla» spiega a chi gli chiede a cosa il governo sarebbe pronto a rinunciare....

Manovra - Salvini : No passi indietro. Sono soldi degli italiani non di Ue

Manovra - le prossime tappe | Ecco cosa rischia l'Italia con la procedura di infrazione e le contromosse (tra cui la vendita degli immobili) : Le possibili sanzioni vanno da una multa fino a 9 miliardi di euro al congelamento dei fondi strutturali. Il governo prepara le contromosse, tra cui si ipotizza la vendita degli immobili dello Stato

Manovra - Bini Smaghi : “Governo non vada allo scontro con Europa - in gioco risparmi degli italiani. Spread? Non è una leggenda” : “Il M5s deve trovare una soluzione perché in gioco c’è il risparmio degli italiani: andare contro non è mai portatore di soluzioni utili per la crescita. Bisogna ridurre l’incertezza e lo spread – ha dichiarato l’economista Lorenzo Bini Smaghi, ex componente del comitato esecutivo della Bce, a margine di Scrittorincittà- Chi considera lo spread una leggenda non ha capito come funziona. Mario Draghi ha fatto bene il ...

Sondaggi politici - il 51% degli italiani crede che si dovrebbe rivedere la Manovra economica : Il Sondaggio realizzato da Demos-Demetra per il quotidiano Il Gazzettino ha indagato le posizioni degli italiani riguardo alle discussioni tra il governo Conte e la Commissione europea sulla legge di bilancio. È stato chiesto ai cittadini del Nord-Est d'Italia se ritenessero opportuno il pugno duro tenuto dal governo o se invece pensassero che fosse il caso di rivedere la manovra: secondo il 51%, non scontrarsi con l'Europa sarebbe ...

Manovra - lo spettro degli ispettori della Ue al governo : Italia commissariata? : Che non è una multa o una qualche burocratica astrazione, ma prevede, se tutto va come ormai sembra probabile, che da questo inverno ogni tre mesi il palazzo del ministero dell'Economia a Roma sia ...

Mattarella sulla Manovra. Dialogo con l'Europa e occhio ai risparmi degli italiani : Riteniamo che la tutela dei conti pubblici possa essere conciliata con una politica economica che non assecondi i rischi di recessione che gravano sull'economia globale". Queste le parole del premier ...

Vigilia di Manovra in Parlamento. Conte fiducioso : "Arriva domani". Ma nei 5 Stelle si tratta sulla cabina di regia degli investimenti : L'ultimo metro della manovra prima del suo arrivo in Parlamento è una riunione fiume in notturna a palazzo Chigi. È il metro dell'affanno, di chi sa che il traguardo è vicino ma anche che il fiato è corto. Il testo doveva essere trasmesso undici giorni fa alle Camere, ma ancora si scrive, si corregge, si tratta. Con i 5 Stelle che non vogliono lasciare nulla al caso e soprattutto discutono al loro interno per chi ...

Manovra - l'economista Bundesbank : prelievo del 20% delle ricchezze degli italiani per finanziare il debito : L'idea gira da tempo in Europa. E certe dichiarazioni dei vertici del governo italiano delle scorse settimane l'hanno rafforzata: che gli italiani siano ricchi, troppo ricchi e che la loro ricchezza ...

Manovra - Tajani : “Distrugge i risparmi degli italiani. Governo è immorale - mi auguro finisca prima possibile” : “Questa Manovra economica distrugge i pochi risparmi degli italiani”, lo ha sottolineato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a Foligno per partecipare alla conferenza su Etica ed Economia di Nemetria. “Da dopo le elezioni – ha aggiunto – sono stati bruciati 300 miliardi. E se la Borsa continua a crollare e lo spread a salire – ha concluso Tajani – la colpa è solo di questo ...

Tajani : 'La Manovra brucia i pochi risparmi degli italiani' : "Questa Manovra economica distrugge i pochi risparmi degli italiani". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. "Dopo le elezioni sono stati bruciati 300 miliardi. Se la Borsa ...